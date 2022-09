Fan di Christina Aguilera accusano di body shaming Britney Spears per un commento sulle ballerine È nata una polemica social tra Britney Spears e Christina Aguilera per delle accuse di body shaming nei confronti del corpo di ballo della seconda.

Gli ultimi post su Instagram di Britney Spears hanno acceso un'intensa polemica sul suo profilo, per un post in cui veniva commentato l'aspetto di Christina Aguilera sul palco, insieme alle sue ballerine. Un commento che non è piaciuto sia alla cantante che ai suoi fan, che subito hanno richiesto nei commenti le scuse della popstar, dopo 13 anni fuori dalla conservatorship. La popstar di "Toxic" ha voluto poi commentare con un secondo post l'argomento, affermando di non voler assolutamente attaccare la cantante, definendola una donna indipendente, ma di voler sottolineare come in passato, non ha potuto decidere per il proprio corpo di ballo, men che meno le figure come amici e parenti da avere accanto. Una situazione che non sembra essersi risolta nel migliore dei modi, con Christina Aguilera che ha deciso di non commentare, ma che ha unfollowato Spears su Instagram.

Il post su Instagram e il commento sul corpo di ballo

Tutto è cominciato in un post, in cui la donna riportava una delle citazioni più famose di Rodney Dangerfield che diceva: "Ho scoperto che c'era solo un modo per sembrare magra: uscire con le persone grasse". Nella didascalia dei post, Spears si è lasciata andare a uno sfogo, evidenziando l'impossibilità di scegliere anche il proprio corpo di ballo durante la sua carriera: "Avrei voluto scegliere le tate per i miei figli, le mie ballerine. Voglio dire, se avessi avuto le ballerine di Christina Aguilera sarei sembrata estremamente piccola. Perché non parlarne?". Nel post, Spears cerca di contestualizzare il commento, sfogandosi per il duro trattamento ricevuto durante la conservatorship, che le ha "strappato la sua femminilità: "A volte è difficile, ma ora vedo quanta parte della mia femminilità mi è stata tolta in quel momento e tutte le persone che si sono sedute e non hanno detto niente".

Le accuse di body shaming e le scuse

A passare sul web, sono però le parole sul confronto con le ballerine di Christina Aguilera, con i commenti pieni di accuse di body shaming nei confronti della Spears, che attende solo alcune ore per un nuovo post: nell'immagine si vedono due angeli, quasi a riprendere l'iconica performance nel 2003, sul palco con Madonna, completamente vestite di bianco. Il messaggio questa volta è chiaro, con Spears che definisce Aguilera una "bella donna di potere": "Non stavo affatto criticando il bel corpo di Christina, è quello che è. Ho preso un aereo per vedere il suo spettacolo una volta e la cosa principale che ho notato è stata la differenza della gente sul palco. Non ho nemmeno menzionato Christina, guarda il mio post. Sono stato ispirato dal suo spettacolo ed è una bellissima donna di potere". Spears riprende in mano i fili del discorso, cercando di spiegare a chi fosse rivolto il commento: "Quello che ho postato è una proiezione delle insicurezze con cui ho a che fare tutto il tempo a causa di come i miei genitori e i media mi hanno trattato".