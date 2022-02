Fammi sentire bella di Mia Martini, testo e significato della canzone che dà il titolo al docu-film “Fammi sentire bella” è uno degli ultimi inediti postumi della cantante, pubblicata nel febbraio 2020: una canzone che racconta le fragilità di Mia Martini.

Pubblicata nel 2020, a quasi 30 anni dalla sua registrazione, "Fammi sentire bella" di Mia Martini è uno dei successi postumi della cantante, diventato negli ultimi mesi anche il titolo di un documentario della Rai. Stasera su Rai 3 infatti, Sonia Bergamasco ripercorrerà la vita della celebre Mimì, anche attraverso i ricordi delle sorelle Loredana, Leda e Olivia, oltre a quelli di colleghe e amiche come Caterina Caselli e Dori Ghezzi. Una fragilità che viene riscontrata anche nel brano che prevede solo il piano e la voce di Mia Martini. Un singolo, che come ha rivelato uno dei suoi autori, Angelo Vasiglio, sarebbe dovuto arrivare sul palco del Festival di Sanremo 1992 al posto di "Gli uomini non cambiano".

Il significato di Fammi sentire bella

"Fammi sentire bella" è uno degli ultimi brani postumi della cantante calabrese Mia Martini, scomparsa nel lontano 1995. La canzone, di cui la Sugar ha acquistato i diritti, per poi pubblicarla a febbraio 2020, è un classico del repertorio della cantante. Scritto da Angelo Vasiglio, Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, il brano è un crescendo emotivo che racconta le fragilità in amore della cantante, una storia che vede l'abitazione condivisa con il proprio partner come lo scrigno segreto di un amore. Un amore che ha bisogno di certezze, ma soprattutto di presenza: "Speravo fossi tu, che a cena non ritorni quasi mai e io mi sento una sorella ormai". Nel ritornello, nel culmine emotivo della canzone, la ricerca di rassicurazioni, di certezze: "Fammi sentire stella al centro del tuo cielo e della tua malinconia ed allegria, fammi sentire, sentire bella".

Il testo della canzone di Mia Martini

E quando non ci sei

Io sto con me

Rimetto in ordine la biancheria

Suona il telefono

Riattaccano

Speravo fossi tu

Che a cena non ritorni quasi mai

Ed io mi sento una sorella ormai

Ci si vuole bene ma

Non ci si parla e non si urla

Stasera quando tornerai

Fammi sentire bella

Bella come il mare

Com'era fino a ieri il nostro amore

Stasera quando tornerai

Fammi sentire stella

Al centro del tuo cielo

E della tua malinconia ed allegria

Fammi sentire

Sentire bella

E le mie amiche mi consigliano

Giovani amanti, brillanti e rose

Ma tu sei preciso me

E senza te il resto è nulla

Stasera quando tornerai

Fammi sentire bella

E che mi vuoi bene

Che abbiamo tante cose ancora insieme

Io ne ho bisogno e tu lo sai

Di sentirmi quella

Che ti fa sognare

Ti fa allegria, malinconia

E tu mi fai sentire bella

Se vuoi sentire stella negli occhi tuoi

Sentire quella che vuoi

Sentire bella