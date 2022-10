Eurovision 2023 a Liverpool, lo annuncia la BBC Il Regno Unito, rivela la BBC, ha scelto la città ospitante di Eurovision: sarà Liverpool, la città dei Beatles.

Dopo la vittoria dei Kalush Orchestra, come è noto, l'Ucraina ha passato il testimone alla nazione seconda classificata. Il Regno Unito, rivela la BBC, ha scelto la città ospitante di Eurovision: sarà Liverpool, la città dei Beatles. Nel mese di luglio, l'Ucraina aveva ceduto l'organizzazione al Regno Unito secondo classificato in base un accordo ad hoc col governo amico di Londra. Il Regno, che torna a essere nazione ospitante a 25 anni dall'appuntamento di Birmingham (era il 1998), si è impegnato comunque a dare una nota ucraina all'evento per onorare un Paese costretto a rinunciare dalla situazione di guerra: impegno di cui Kiev si è detta grata.

La vittoria dei Kalush Orchestra

Lo scorso anno, la vittoria dei Kalush Orchestra è stata praticamente scontata. I Kalush Orchestra sono una band hip-hop ucraina che combina motivi etnici con suoni moderni utilizzando diversi strumenti folk, come spiega il loro profilo ufficiale sul sito di Eurovision. La band prende il nome dalla città ucraina di Kalush. Situato ai piedi dei Carpazi, funge da mascotte che ispira la band a coinvolgere diversi elementi folk e autentica musica ucraina nelle loro canzoni. Inoltre, è la città natale del membro della band Oleh Psiuk. Al secondo posto, è arrivato Sam Ryder per il Regno Unito mentre al terzo posto è arrivata Chanel Terrero per la Spagna.

La classifica di Eurovision 2022

Questa è stata la classifica finale di Eurovision 2022:

Leggi anche Luciano Ligabue annuncia due concerti negli stadi per il 2023: come acquistare i biglietti

Ucraina, Kalush Orkestra – Stefania

Regno Unito, Sam Ryder – Space man

Spagna, Chanel – SloMo

Svezia, Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Serbia, Konstrakta – In Corpore Sano

Italia, Mahmood e Blanco – Brividi

Moldavia, Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – Trenuleţul

Grecia, Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Portogallo, MARO, Saudade Saudade

Norvegia, Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Paesi Bassi, S10 – De Diepte

Polonia, Krystian Ochman – River

Estonia, Stefan – Hope

Lituania, Monika Liu – Sentimentai

Australia, Sheldon Riley – Not the same

Azerbaijan, Nadir Rüstəmli – Fade to black

Svizzera, Marius Bear – Boys do Cry

Romania, WRS – Llamame

Belgio, Jérémie Makiese – Miss you

Armenia, Rosa Linn – Snap

Finlandia, The Rasmus – Jezebel

Repubblica Ceca, We Are Domi – Lights Off

Islanda, Systur (Sigga, Beta and Elín) – Með Hækkandi Sól

Francia, Alvan & Ahez – Fulenn

Germania, Malik Harris – Rockstars