Esce il video di “Sogni di Rock’n’roll”, il classico di Ligabue ha la regia di Fabrizio Moro Era il 1988 quando Pierangelo Bertoli cantò una canzone composta da un 28enne di Correggio con velleità da cantautore: si chiamava “Sogni di Rock’n’Roll” ed era stata scritta da un certo Luciano Ligabue, che due anni dopo l’avrebbe inserita nel suo omonimo album d’esordio. A distanza di 33 anni, Sogni di Rock’n’Roll ha finalmente il suo videoclip ufficiale.

Il nuovo videoclip di Sogni di Rock'n'Roll di Ligabue

Il video è stato diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, che l'hanno presentato nell'ambito del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION, e fa parte di una serie di "capolavori immaginati", ossia una serie di produzioni realizzate per fornire un contesto a canzoni popolarissime che, a distanza di anni, non hanno mai avuto un videoclip ufficiale. I 7 minuti e 4 secondi di "Sogni di Rock'N'Roll" sono stati girati a Ravenna lo scorso luglio, in occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri. Non a caso, il videoclip presenta diversi rimandi ai luoghi cari al Sommo Poeta, come ad esempio una scena girata davanti alla sua tomba. Realizzato con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna, ha richiesto tre giorni di set e ha coinvolto un cast di attori professionisti e oltre 150 comparse.

Il testo di Sogni di Rock'n'Roll, uno dei classici di Ligabue

Composta nel 1988 e, come anticipato, interpretata inizialmente da Pierangelo Bertoli, "Sogni di Rock'n'Roll" è una delle canzoni più celebri di Ligabue. Racconta le peripezie e le notti insonni di un gruppo di ragazzi di provincia che sognano di vivere di musica. Contenuta nel suo primo, omonimo album, si affianca ad altri tormentoni del cantautore emiliano, come "Balliamo sul mondo". Qui il testo di "Sogni di Rock'n'Roll":