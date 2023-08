Eros e Aurora Ramazzotti cantano insieme sulle note di “L’Aurora”, il video del duetto a sorpresa Eros Ramazzotti duetta con Aurora sul palco del Teatro Antico di Taormina, in occasione del suo “Battito Infinito World Tour”. Padre e figlia si stringono in un abbraccio e intonano “L’Aurora”, il brano scritto dal cantante nel 1996, in occasione della nascita della figlia. Un momento emozionante, ripreso e condiviso sui social da Goffredo Cerza, compagno della conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Eros Ramazzotti e Aurora duettano a sorpresa sul palco del Teatro Antico di Taormina. In occasione dell'ultimo concerto del Battito Infinito World Tour del cantante, padre e figlia si sono stretti in un abbraccio e hanno intonato "L' Aurora", il brano scritto nel 1996 proprio in occasione della nascita della figlia. Il video del momento è stato ripreso e pubblicato sui social da Goffredo Cerza, compagno della conduttrice.

Il duetto di Eros e Aurora a Taormina

È stato un momento emozionante e commovente quello che Aurora e Eros hanno regalato al pubblico del Teatro Antico di Taormina nella serata del 3 agosto. L'artista ha chiamato sul palco un ospite d'eccezione, la figlia, per cantare insieme un brano che ha per entrambi un significato speciale. All'epoca legato alla conduttrice Michelle Hunziker, nel 1996 Ramazzotti scrisse il testo di "L' Aurora", dedicando le parole alla figlia che sarebbe nata nel dicembre di quell'anno.

Oggi, 26 anni dopo, si trovavano insieme a intonarne il ritornello, tra gli applausi e la sorpresa del pubblico presente. Ad assistere nelle prime file c'è Goffredo Cerza, compagno della conduttrice e influencer, nonché padre del piccolo Cesare Augusto, il primo figlio che hanno avuto insieme, rendendo così Eros nonno per la prima volta.

Le vacanze di Aurora Ramazzotti con Goffredo e il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo la prima estate da mamma. Dopo la nascita del piccolo Cesare Augusto, insieme al figlio e al compagno Goffredo Cerza, si sta concedendo qualche settimana di vacanza. Prima ha trascorso alcune giorni in Sardegna con mamma Michelle Hunziker e con "zio" Tommaso Zorzi. Poi è volata in Sicilia per assistere ai concerti del tour estivo di papà Eros Ramazzotti. Come mostra il video del duetto e anche alcune storie sui social, ha cantato e ballato in prima fila per sostenere l'artista e fargli sentire tutto il suo amore. Accanto a lei Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros, e i suoi figli.