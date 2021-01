Erminio Sinni ha riproposto una nuova versione di "E tu davanti a me", la canzone che nonostante non abbia dato al suo nome una popolarità nazionale, era un classico di ogni serata al pianobar, e non solo in Italia. Il cantante non poteva aspettarsi la popolarità che ha avuto grazie alla partecipazione e alla vittoria di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha riproposto una competizione per cantanti over 60, riscuotendo un successo inaspettato, per numeri e visibilità. Successo dovuto senza dubbio alla qualità dei concorrenti in gara, artisti con alle spalle già una lunga carriera, non una Corrida come qualcuno poteva aspettarsi, ma anche alla composizione della giuria che ha visto affiancati Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi.

"E tu davanti a me" un classico del by night

La storia di Sinni è andata oltre il suo essersi ammalato di Covid, oltre la storia extra musicale e questo grazie soprattutto alla scena in cui i giudici si girano e l'unico a riconoscerlo è D'Alessio che spiega agli altri quanto "E tu davanti a me" sia un vero e proprio classico by night. E proprio da lì Sinni è tornato, riproponendola, ovviamente, nel primo evento pubblico a cui ha partecipato dopo la vittoria televisiva, quando Amadeus l'ha chiamato al capodanno di rai1. E non poteva che essere quello il punto da cui ripartire, per questo è nata una nuova versione che si avvale della produzione di Nicolò Fragile (Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani e molti altri) che non la sconvolge, anzi ne mantiene il nucleo principale rinfrescandola e rendendola sempre più pronta a Sanremo.

Aspettando Sanremo 2021

Sì, perché alla fine le aspettative vanno sempre lì e Capodanno è stato un po' come il Golden Globe è per gli Oscar, una sorta di anticamera verso il palco dell'Ariston. Che il vincitore di un programma musicale Rai che ha avuto tanto pubblico e ottime critiche vada a Sanremo non dovrebbe proprio essere in discussione e forse non lo è, sebbene gli organizzatori siano preoccupati di ben altre cose che del cast artistico. Sinni intanto si porta avanti e rifà questa canzone, aspettando la chiamata e un finale che coroni la sua storia.