“Eravamo stanchi l’uno dell’altro”, Zayn Malik parla dello scioglimento dei One Direction Zayn Malik ha spiegato che i One Direction sono arrivati alla fine anche perché vivendo sempre insieme si erano stancati l’uno dell’altro.

A cura di Redazione Music

Zayn Malik (Jamie McCarthy/Getty Images)

Non è uno che ama tantissimo le interviste, ma Zayn Malik è tornato a concederne una al podcast Call Her Daddy, parlando di paternità, di musica e della sua ex band, i One Direction. È impossibile parlare con uno dei membri di una delle pop band più importanti della storia senza tornare a quegli anni, ai successi, ma anche alle difficoltà e ai contrasti interni a una band che occupava le loro vite costringendoli a vivere perennemente assieme. Zayn, che lo scorso 21 giugno ha pubblicato il nuovo singolo "Love like this" ha provato a spiegare il perché decise di andare via, spiegando che aveva capito che le cose stavano cambiando.

Perché è andato via dai One Direction

Il cantante ha detto: "Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma c'era molta politica in corso, alcune persone stavano facendo certe cose, alcune persone non volevano firmare contratti, quindi sapevo che stava succedendo qualcosa. C'erano dei problemi di fondo, anche nelle nostre amicizie. Stavamo insieme ogni giorno da cinque anni e, se devo essere completamente onesto, ci siamo stancati l'uno dell'altro". Nessuno era al corrente della sua volontà, spiega Malik, neanche la madre a cui chiese semplicemente se il suo letto fosse ancora disponibile: "Non mi importava davvero di quello che pensavano gli altri, sono fatto così. Non sono il tipo di persona che si definisce in base alle opinioni altrui" ha chiosato il cantante.

L'ansia di cantare in concerto

Sono molti i fan che sperano che la band possa tornare insieme anche solo per qualche concerto e alcune dichiarazioni degli altri componenti sono state interpretate come una possibilità. Niall, per esempio, ha spiegato che sono in costante contatto tra loro, mentre Harry Styles, senza dubbio colui che ha avuto, fino a ora, la migliore carriera solista, ha voluto ringraziarli uno per uno, ritirando il premio come album dell'anno ai Brit Awards. Il problema, però, per Zayn potrebbe essere il ritorno sul palco, dal momento che sono state sporadiche i suoi concerti. Da quando è andato via dalla band non ha mai fatto un tour, esibendosi solo tre volte dal vivo: "Sono ancora nervoso ora perché sono passati alcuni anni [da quando] sono stato sul palco" ha detto, spiegando, però che ha molta energia e voglia di tornarci.