Emma spiega come si presenta un album: tutte le canzoni di Souvenir guardando i fan negli occhi Emma Marrone ha presentato il suo tour “Souvenir in da club”, i concerti con cui la cantante presenta il suo ultimo album.

A cura di Redazione Music

Emma al Vox Club (foto di Roberto Fontana)

È partito dal Vox Club di Nonantola il tour nei club di Emma Marrone, che presenta così i brani del suo ultimo album "Souvenir", che ha esordito al primo posto della classifica Fimi degli album più ascoltati. Un ritorno atteso per la cantante pugliese che ha proprio nel live uno dei suoi punti di forza. È sul palco che Emma riesce a dare il meglio di sé, quando sente il pubblico. E la scelta dei club va anche in questa direzione, ovvero trovare un contatto diverso con i suoi fan, dopo anni di palazzetti.

Il tour di Emma nei club

Ma soprattutto una scelta che va un po' controcorrente rispetto a questi ultimi anni in cui pare che l'unico senso per fare i live siano stadi e palazzetti. Ben vengano, anche se troppo spesso sembrano standard troppo grandi, più status symbol che reale capacità di riempirli, e di palazzetti e stadi mezzi pieni ne abbiamo visti svariati, in questi anni. Emma, invece, ha scelto una strada diversa, quella del ritorno ai club, come agli esordi, fare varie tappe, sentire i fan sotto al palco, guardarli negli occhi. Una scelta giusta anche per celebrare un album in cui Emma si è raccontata e si è fatta raccontare dai suoi autori senza troppi filtri, per celebrare "la cosa migliore che potessi fare nel periodo peggiore della mia esistenza" come ha raccontato a Fanpage.it.

Le parole della cantante

Ai giornalisti Emma ha raccontato: "Per me in questo momento era fondamentale tornare a fare la mia musica, non solo discograficamente ma anche dal vivo. Che sia un piccolo club o un palazzetto non mi è mai importato. Voglio solo essere me stessa sul palco, quel luogo dove non ho paura di niente. Ho lasciato fuori dalla scaletta alcune hit – ha commentato Emma – per dare spazio a brani che meritavano più fortuna. Giusto fare i singoli ma gli album sono anche arte e pensieri che un artista ha bisogno si tornare fuori. ‘Alibi' e ‘Fortuna' sono stati brani fondamentali per me, di un disco che non è andato benissimo ma senza il quale non sarei arrivata fino a qui"

Emma celebra tutte le canzoni di Souvenir

Emma Marrone (ph crediti di Roberto Fontana)

Quanto sia speciale per lei quest'album lo si nota nel fatto che Emma ha scelto un vero e proprio tour per presentarlo, inserendo nel live tutte le canzoni di Souvenir. Può sembrare una cosa scontata ma non lo è: i nuovi live sono celebrazioni della propria carriera, sono karaoke, singalong, giustamente. Questa cosa, però, spesso penalizza le canzoni degli ultimi album che, talvolta, sono più una giustificazione per un tour. Emma ha scelto una modalità diversa, intanto presenta l'album seriamente, poi, in futuro, chissà, sarà il tempo di celebrare anche il passato, che per ora è nei 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club.

Le prossime date del tour nei club

Con lei sul palco ci sono i musicisti Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista). Questi i prossimi appuntamenti di “SOUVENIR IN DA CLUB” (Friends&Partners e Magellano Concerti):