Emma in lacrime dopo l’annuncio dell’album: “Non mi frega di farmi vedere così, ero spaventata” Emma Marrone dopo aver annunciato il nuovo album Souvenir è scoppiata in lacrime. Ha ricevuto una grossa carica dai fan e non è riuscita a trattenersi: “Non mi frega di farmi vedere così, mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno. Sono contenta”.

A cura di Gaia Martino

Emma Marrone nelle ultime ore si è mostrata in lacrime tra le stories. A farla piangere i tantissimi commenti e messaggi di affetto che le sono arrivati dopo l'annuncio del nuovo album e del tour in giro per i club italiani. Il nuovo progetto si intitola Souvenir e uscirà in autunno, il primo singolo si chiama "Iniziamo dalla fine", in uscita venerdì: "Vi leggo e mi emoziono, non mi frega di farmi vedere così".

Le parole di Emma Marrone in lacrime

"Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, vi leggo e mi emoziono. Non mi frega, mi faccio vedere così come sono. Sono troppo emozionata, siete stupendi, sono contenta. Mi state dando una carica pazzesca": così Emma Marrone in lacrime ha espresso la sua gratitudine ai fan che la seguono e che si sono complimentati con lei per il nuovo album, Souvenir. Nel post annuncio del nuovo progetto la cantante non ha svelato la data di uscita ma "manca poco": "Lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo, la data zero è il 10 novembre, da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno. Questo venerdì esce INIZIAMO DALLA FINE il mio nuovo singolo. L'inizio di un nuovo bellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene PEZZIE".

Il tour per i club italiani

A distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro di inediti Emma Marrone ha annunciato il ritorno con un nuovo album che presenterà nei club d'Italia. La tournée a supporto di "Souvenir", battezzata "Souvenir in da Club", include quindici appuntamenti in otto città d'Italia in club esclusive. Ecco tutte le date e i rispettivi locali:

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE