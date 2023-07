Emma caccia la security durante l’esibizione, la replica alle polemiche: “Cattivi e incoerenti” Emma risponde alle polemiche nate dopo aver cacciato l’addetto alla sicurezza durante l’esibizione al Festival di Porto Rubino: “Più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perché non ce n’è bisogno, ero tranquilla”.

A cura di Gaia Martino

Emma Marrone ospite del Festival di Porto Rubino nella serata finale a Campomarino di Maruggio, ha cacciato via l'addetto alla sicurezza quando ha provato a scortarla mentre era in mezzo al suo pubblico. La cantante durante la sua esibizione ha lasciato il palco per continuare la sua canzone tra la folla: inseguita dall'addetto alla sicurezza, lo ha cacciato con un gesto che ha scatenato polemica. In molti hanno criticato il modo con cui ha allontanato il bodyguard che "stava facendo semplicemente il suo lavoro", le parole di molti. Così Emma tra le stories ha replicato: "Gli avevo detto di non scortarmi".

Lo sfogo di Emma

"Voglio sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l'ennesima polemichetta del giorno": così Emma ha cominciato il suo lungo discorso ai followers, molti dei quali l'hanno attaccata per il modo con cui ha cacciato l'addetto alla sicurezza durante l'esibizione in Puglia. "Dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino, le prime persone con cui ho fatto foto sono state proprio quelle della sicurezza, con le persone che hanno portato nel backstage, amici, nipotini, figli" ha raccontato prima di spiegare di aver chiesto, prima del concerto, alla security di non seguirla durante l'esibizione qualora avesse deciso di lasciare il palco per cantare tra la folla.

Più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perché non ce n'è bisogno, mi fa piacere fare le foto con le persone. Era una situazione tranquilla. Quando ho deciso di andare tra il pubblico me li sono trovati indietro. Ho fatto quel gesto per farli andare perché non ce n'era bisogno. Ero tranquilla.

Per rispondere ai commenti negativi sul suo comportamento ha infine concluso: "Tanto se mi avessero scortata mi avreste detto che sono montata. Cattivi e incoerenti".