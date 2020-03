Chiuso in casa, Emis Killa dà vita a una freestyle challenge sul Coronavirus. Il rapper milanese ha postato su Instagram un paio di freestyle che hanno come tema principale proprio la pandemia che ha colpito il mondo di queste settimane. In un momento in cui tantissimi artisti si stanno organizzando con minilive casalinghi in cui suonano in diretta sui propri social per i fan a casa, il rapper ha avuto un'idea e ha lanciato la sfida dei freestyle a un po' di colleghi che hanno già risposto alla chiamata, come ha fatto, ad esempio, Lazza, Fred De Palma ed Enzo Dong e a catena arrivano le adesioni da parte di altri rapper e non solo.

Rap e pop nel Covid freestyle

Sì, perché ogni rapper a sua volta nomina altri colleghi e si crea una catena di freestyle in cui si racconta a modo proprio questo periodo di isolamento. Alcuni tra i nominati hanno già accettato e anche scritto la loro parte, ma aspettano qualche ora prima di pubblicarla, come ha spiegato ad esempio Enzo Dong. Ma oltre al rap (nominati Shade, Shiva, Tedua e Giaime), c'è anche il pop, con Federico Rossi di Benji & Fede nominato da De Palma, che a sua volta abbandona per un attimo il reggaeton e torna al rap.

Le barre di Emis Killa e Lazza

"L'Italia, fra', in quarantena, ma per fortuna anche tutta la scena. Non vedo più gente scema, sai, fra', che forse ne valsa la pena" canta Killa nel primo dei due freestyle, con la produzione di Nebbia, ma ne ha pubblicato anche un altro con la produzione di Lazza. E proprio Lazza è stato il primo a rispondere alla challenge con un altro: "Oh mamma, fra', qua la prendono per gioco come a Gardaland. Chiudono le disco, piango come gli Alcazar Perché ho visto più fila all'Esselunga che al mio Alcatraz Sarà contento un hypebeast: "Io prima di sto virus, con un album li avevo già chiusi in casa l'anno scorso".

Covid Freestyle di Emis Killa

L'Italia, fra', in quarantena, ma per fortuna anche tutta la scena (Ah)

Non vedo più gente scema (Ah)

Sai, fra', che forse ne valsa la pena (Ah)

Fra', mi si chiude la vena

Pensavo che fosse chiaro il problema (Ah)

Ma l'ignoranza non frena

L'unica chance è una civiltà aliena (Ah)

Il messaggio è chiaro e tondo (Uh)

Resta a casa, salva il mondo (Uh)

Questo scemo dice "no, no" (No, no)

Fino a che gli muore il nonno (Nonno)

Asma ed ansia la città è fantasma, mi sembra Consonno

Chiuso in casa da due settimane

Stomaco a puttane, mangio riso e tonno (Ahahahah)

Non ho più sonno l'angoscia mi preda è tutto surreale

Ciò mi fa scrivere bene ma mi fa vivere male (Male)

Meglio i cani, non ho più fiducia negli esseri umani

Se dici il mio nome, sciacquati la bocca

Ma prima di farlo lavati le mani (Zozzo)

Quest'anno ne ho viste tra virus, incendi e nazioni agguerrite

Nessuno capisce che è un segno, a ‘sto punto frate spero nel meteorite

C'è gente che in guerra si spara, tutt'ora lo fanno alla striscia di Gaza

A voi italiani non chiedono un cazzo

Soltanto di guardare "Striscia" da casa (Scemi)

Covid Freestyle Lazza

Emis Killa, mi hai sfidato, pezzo di merda, ahah

Eh vabbè, yah, ah

Oh mamma, fra', qua la prendono per gioco come a Gardaland

Chiudono le disco, piango come gli Alcazar

Perché ho visto più fila all'Esselunga che al mio Alcatraz

Sarà contento un hypebeast

Che potrà usare quella merda di mascherina Supreme

Io non capisco, è tutto chiuso, dove andate?

Nuovo padrino, baciami le mani, le ho lavate

Zzala ha un flow da 10 e lode, fra', non trovi?

Anzi un flow da 19, come il COVID

Questo mi dice: "Io non sono in para, credici"

Qua stanno andando in para tutti, pure i paramedici

Faccio il rap in cameretta come a tredici

Ma con i platini nei muri, frate, credimi

‘Sti scemi fanno un corso

Io prima di sto virus, con un album li avevo già chiusi in casa l'anno scorso

Ah