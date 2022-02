Eminem comanda ancora: per il rapper ennesimo record dopo l’esibizione al SuperBowl 2022 Dopo l’esibizione nell’intervallo del SuperBowl, Eminem ha raggiunto un record su Spotify: è l’unico artista ad avere 1,5 miliardi di stream per ogni album.

A cura di Vincenzo Nasto

Eminem Superbowl 2022, Screenshoot YouTube Video

Solo alcuni giorni fa sul palco del SoFi Stadium di Los Angeles, chiudeva uno degli spettacoli dell'intervallo del SuperBowl più importanti degli ultimi anni, consacrando la sua carriera, esibendosi sulle note di "Lose Yourself". Il brano, certificato disco di diamante con oltre 10 milioni di copie vendute, oltre a vincere il premio Oscar nel 2003 come miglior canzone originale, è stato apripista nella sua carriera, come la sua interpretazione in "8 Mile". Nel frattempo, il rapper di Detroit ha raggiunto l'ennesimo traguardo certificato da Spotify: Eminem è diventato il primo artista nella storia a superare il miliardo e mezzo di ascolti in streaming in 10 album. Praticamente tutta la discografia è tra le più ascoltate sulla piattaforma, una vittoria che sorprende ancora di più se pensiamo che la maggior parte dei suoi dischi sono stati pubblicati precedentemente alla nascita dello streaming digitale.

Come ha confermato @chartdata su Twitter, Eminem è il primo artista nella storia a raggiungere un miliardo e mezzo di stream in tutti e 10 gli album pubblicati. In ordine di arrivo, l'ultimo a raggiungere quest'obiettivo è stato "Encore", il lavoro pubblicato nel 2004 e che ha visto come singoli il brano "Like toy soldiers", che rifletteva il pensiero di Eminem sull'inutilità della guerra del Golfo e delle truppe americane inviate in Iraq, ma anche "Mockingbird". Uno tra i brani più venduti del 2004, rappresenta il racconto di un artista che trova difficoltà nell'accudire sua figlia Hailie insieme all'ex moglie Kim: nel brano Eminem descrive anche quanto la fama gli tolga moltissimo tempo ed energia da trascorrere con la figlia. A chiudere l'album, con un video iconico, "Just Lose it": una raffinata satira contro le figure di Michael Jackson e Paris Hilton, senza dimenticare il tributo ironico ai Blink 182 e al video di "What's my age again".

Nel frattempo, la sua esibizione nell'intervallo del SuperBowl 2022 ha creato un vortice di polemiche, ma anche di sostegno da parte del mondo della musica e non solo, per il gesto avvenuto alla fine di "Lose Yourself". Nei giorni precedenti allo spettacolo, Eminem aveva avvertito la NFL, la lega di football americana, che si sarebbe inginocchiato in tributo a Colin Kaepernick, l'ex quarterback dei San Francisco 49ers, diventato un'icona del movimento Black Lives Matter nel 2016. La lega aveva apertamente sconsigliato al rapper di avvalersi di quel gesto, come dichiarerà dopo l'esibizione, ma questo non ha fermato Eminem. Infatti, il rapper dopo essersi inginocchiato alla fine dello spettacolo dell'intervallo, ha ricevuto una risposta entusiasta del pubblico, lasciando trasparire la distanza tra l'immagine concordata dalla lega e quella che ha appassionato il pubblico del SuperBowl.