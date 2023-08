Elton John cade nella sua villa a Nizza, ricoverato e poi dimesso dopo un giorno Elton John è stato ricoverato per una notte in un ospedale del Principato di Monaco, dopo un incidente domestico avvenuto nella sua villa a Nizza. Il cantante è stato poi dimesso il giorno dopo e ora si trova a casa in buona salute, come confermato da un portavoce.

A cura di Ilaria Costabile

Piccolo incidente domestico per Elton John. Il cantante, infatti, è caduto nella dimora a Nizza, riportando qualche lieve ferita e per precauzione si è recato all'ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. I medici hanno previsto per la star il ricovero di una notte, a seguito della quale è stato dimesso. A riportare la notizia è la Bbc, in contatto con un portavoce del divo, che ha immediatamente rassicurato i fan sul suo stato di salute.

Elton John ricoverato, poi dimesso

Elton John è quindi caduto nella sua villa in Costa Azzurra, pur non essendo stata specificata la dinamica dell'incidente, il cantante è stato portato nel reparto ortopedico dell'ospedale Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo, dove è stato sottoposto a tutti i controlli necessari. A confermare che si sia trattato di un episodio non grave è stato un portavoce dell'artista che alla Bbc ha dichiarato:"Elton John si è recato all'ospedale locale come misura precauzionale. Dopo gli accertamenti, questa mattina è stato immediatamente dimesso e ora è a casa e in buona salute". Il cantante, quindi, è tornato dal marito David Furnish e dai suoi due figli, con cui stava trascorrendo le vacanze estive dopo il tour che lo ha tenuto impegnato diverso mesi, compreso quasi tutto il mese di luglio.

Il tour mondiale come addio alle scene

La pop star ha completato il suo tour Farewell Yellow Brick Road, che lo ha visto esibirsi in varie parti del mondo e che è stato presentato come un definitivo addio alle scene, tanto che è stato protagonista di un concerto al festival di Glastonbury, in Inghilterra, dove ha cantato sul noto Pyramid Stage. Sir Elton John, però, non ha escluso la possibilità di tornare sul palco, magari per eventi sporadici, ma dopo una carriera così ricca, anche per un "rocketman" del suo calibro è arrivato il momento di fermarsi.