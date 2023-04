Elton John: “Basta tour, ma potrei comunque fare altri concerti” Elton John ha ribadito che ha chiuso con i tour, ma probabilmente potrebbe fare altri concerti.

A cura di Redazione Music

Elton John (Ian Gavan/Getty Images for Harlequins))

Da cinque anni Elton John sta girando il mondo con il suo Farewell Yellow Brick Road Tour, il tour con cui il cantante inglese ha deciso di mettere fine ai tour, troppo faticosi per lui. Non basta il successo incredibile ottenuto per convincerlo del contrario, come ha ribadito lui stesso in alcune interviste compresa l'ultima agli incontri online Deadline Contenders dedicati Contenders Television in cui i migliori network e streamer mettono in mostra i loro prodotti e le loro aspirazioni per gli Emmy, presentando alcune delle serie migliori e più brillanti che potremmo vedere la prossima stagione.

Elton John, quindi, ha confermato: "Non andrò di nuovo in tournée. Il tour ora come ora è estenuante per me e mi allontana dalla mia famiglia e dai miei figli. Finirò l'8 luglio e non mi concentrerò su nient'altro a parte quella data. E poi ho un po' di libertà. Posso rilassarmi. Ma a quel punto avrei fatto 330 spettacoli in questo tour". Per il cantautore, quindi, saranno gli ultimi concerti, ma solo se li pensiamo all'interno di alcuni tour più ampi, mentre lo stop non significa che smetterà di esibirsi live, ma lo farà con tempistiche più tranquille, coi suoi tempi e soprattutto uno show alla volta.

"Potrei fare ogni tanto un concerto, ma per ora non ho affatto deciso" ha spiegato John che lascia per adesso ancora in sospeso i fan. Al cantautore era dedicato un panel a parte per "Elton John Live dal Dodger Stadium" il film concerto uscito su Disney+ lo scorso 21 novembre, che celebrava il suo ultimo concerto negli Usa. Quello che Elton John ha tenuto lo scorso sabato 4 giugno 2022 allo stadio San Siro di Milano, quindi, è stato anche l'ultimo concerto che Elton John ha tenuto in Italia. I fan, però, potranno consolarsi con la musica di uno dei più grandi artisti pop della storia della musica.