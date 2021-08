Elton John a sorpresa, il cantante canta per i clienti di un ristorante L’artista britannico fa una sorpresa e improvvisa un’esibizione per i clienti di un ristorante a Cannes, in Costa Azzurra, dove è in vacanza da qualche giorno. Va dal DJ, impugna il microfono e propone il nuovo singolo che l’artista in collaborazione con Dua Lipa e il duo australiano Pnaum, dal titolo “Cold Heart”.

A cura di Andrea Parrella

Sei in un ristorante di Cannes a pranzo, quando all'improvviso, nel bel mezzo di una giornata estiva, ti ritrovi Elton John a cantare per te. È successo ai clienti, increduli, di un noto ristorante di Cannes, La Guérite sull'Ile Sainte-Marguerite, dove all'improvviso Sir Elton John è salito in consolle per cantare agli astanti il nuovo singolo "Cold Heart", realizzato in collaborazione con la star britannica Dua Lipa e il duo australiano Pnau.

Elton John in consolle all'improvviso

L'artista 74enne si trova in vacanza in Costa Azzurra con suo marito David Furnish e ha ben pensato di approfittare della situazione per dare vita a un momento finito negli smartphone dei tanti presenti. In pantaloncini corti, camicia e gilet, John si è avvicinato al DJ in console chiedendo di poter cantare. Richiesta alla quale non si poteva certo dire di no: "Durante il lockdown, ho realizzato questo singolo ed è uscito ieri insieme a Dua Lipa. Voglio che balliate tutti ai vostri tavoli e alziate le mani…", ha detto il cantante.

La collaborazione tra Elton John e Dua Lipa

Un singolo, "Cold Heart", che rappresenta quasi un passaggio di testimone tra Sir Elton John e Dua Lipa nell'evoluzione della musica pop britannica. Uno dei più longevi artisti della musica pop internazionale sembra incoronare la nuova regina della musica britannica. Il singolo ricrea le atmosfere disco attraverso il remix di quattro dei brani più importanti di Elton John: "Kiss the bride" dall’album "Too low for zero" del 1983, "Rocketman" da "Honky Chateau" del 1972, "Where’s the shoorah?" dal doppio album "Blue moves" del 1976 e "Sacrifice" da "Sleeping with the past" del 1989. Un lavoro di fusione che è stato affidato proprio al duo australiano Pnau, in grado di restituire un connubio di melodie e atmosfere diverse, miscelando le voci di Elton John e Dua Lipa.