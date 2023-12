Elodie si ferma dopo il tour: “Oggi so che posso farcela, l’anno scorso non ne ero certa” Elodie ha voluto ringraziare il pubblico che ha mandato sold out il suo tour e sui social ha detto di prendersi una pausa dai live, ma che sta lavorando su musica e Cinema.

Elodie (LaPresse)

Elodie ha voluto ringraziare i fan sui suoi social, dopo un tour che non è passato inosservato, anzi, l'ha confermata come una delle vere popstar italiane. Elodie ha girato i palazzetti d'Italia con uno spettacolo che univa musica e ballo, sempre pieno di ospiti, con duetti – come quello con Annalisa – che sono diventati virali, e regalando più di una soddisfazione a un'artista che negli ultimi anni è cresciuta costantemente, costruendosi un pubblico e soprattutto un repertorio. Un successo non scontato, dopo le difficoltà dei primi anni, i concerti cancellati e non sempre canzoni centrate appieno, ma con una costanza non comune la cantante è riuscita, innanzitutto, a non perdersi e poi a costruire.

I risultati si sono visti con le migliaia e migliaia di persone che l'hanno seguita live, m anche con la capacità di porsi come personaggio, con un'immagine ben precisa e anche alcuni messaggi che sono diventati costanti, come quello dell'empowerment. Sui social, Elodie ha voluto raccontare l'emozione di questo primo tour, ringraziare i tanti fan accorsi e confermare quanta consapevolezza le abbia dato un tour del genere: "Ho avuto bisogno di 24 ore per mettere in ordine i pensieri. Sapete anche che non sono di grandi parole, ma oggi sento di dover dire un po’ di cose. Sabato si è chiuso il mio primo tour, il valore che ha avuto per me è inestimabile e non si tratta solo di carriera, ma di consapevolezze. Grazie a questi concerti, a tutte le persone che mi hanno affiancato per concepirli e per metterli in scena io oggi so che posso farcela. Fino all’anno scorso non ne ero così certa, i live erano un territorio per me inesplorato, come al solito non mi sentivo all’altezza, ma la vostra energia mi ha letteralmente spinto su quei palchi.

Elodie conferma questo concetto e spera di poter ripartire presto ma, per ora, si ferma un po', come è normale che sia dopo una serie di live: "Avevo detto che avrei voluto stancarvi, spero di esserci riuscita. Da maggio ad oggi ho capito cosa posso dare. E adesso non vedo l’ora di ricominciare, come e dove non lo so ancora, ma qualche altra idea pazza da parte ce l’abbiamo – spiega la cantante, pronta a tornare anche al Cinema -. Ora mi fermo per un po’, respiro, raccolgo gli appunti, leggo qualche sceneggiatura magari per un film, c’è già anche un po’ di musica nuova a cui sto lavorando, senza grande fretta, ma grazie a tutto l’amore che mi avete dato oggi vado in studio immaginando le nuove canzoni dal vivo. Grazie davvero di tutto. Elo".