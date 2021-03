Elodie nel mirino degli haters replica alle accuse. Nelle ultime ore ha circolato in rete un video risalente al 2008. Si tratta del primo provino di Elodie ad X Factor, quando la cantante aveva solo 18 anni. Il video è stato preso di mira da parte di utenti che, come purtroppo spesso ancora accade, hanno lanciato all'artista una serie di critiche sul suo aspetto fisico e il suo modo di vestire, insinuando che sembrasse "una piccola trans" o "una rifatta come tutte le altre". Elodie non ha perso tempo e ha subito risposto con un video nelle sue Stories.

Elodie si difende dagli haters: "È pieno di str****i frustrati"

La cantante ha mostrato tutto il suo disappunto via social, sfogandosi dopo le critiche sul suo provino ad X Factor del 2008. Nel video c'è una giovanissima Elodie, fresca, acqua e sapone, timida e imbarazzata, per la prima volta davanti alla giuria di un talent show. Era l'anno in cui X Factor andava in onda ancora su Rai 2 e dietro al bancone a giudicare i talenti c'erano Simona Ventura, Morgan, Mara Maionchi, tutti sbalorditi dalla voce della ragazzina della periferia romana. "Sono finita su un post del provino per X Factor di quando avevo 18 anni. Ho letto un po’ di commenti senza senso. Tipo ‘Una piccola trans' ", spiega Elodie su Instagram. "Non sono una trans, ma non credo che sia un’offesa. Qual è il problema? Non capisco. Oppure ‘Si vede che sei fatta come tute le altre”. Non mi sono rifatta e anche qui, anche se fosse? I ca**i vostri? O un altra: ‘Guarda con che vestiti è andata a fare il provino'. Non avevo una lira, mi sono messa un pantalone e una maglietta, avevo 18 anni. Questo per dire che ci sono un sacco di st****i frustrati. Commentare il video di una ragazzina di 18 anni…che tristezza infinita".

Elodie ha portato le sue fragilità sul palco di Sanremo

Non è la prima volta che Elodie finisce al centro di polemiche che la riguardano. La cantante ha sempre espresso la sua posizione, replicando con fermezza alle accuse sterili che le sono state rivolte. D'altronde Elodie ha lavorato tanto su se stessa e non è più la ragazzina che si lascia condizionare da giudizi gratuiti. Oggi è una donna di 30 anni, più sicura e consapevole. Delle sue fragilità ha saputo fare tesoro, come ha dimostrato sul palco dell'Ariston durante la sua strabiliante serata da co conduttrice. Il monologo che ha raccontato al pubblico ha fatto luce sugli aspetti più intimi di se stessa, senza timore di mostrare le sue forze come le su debolezze: "Oggi essere all'altezza non è più un mio problema".