Elodie davanti a Marracash: in radio la cantante comanda con “Ok. Respira” l’ultima classifica del 2022 Elodie è prima nell’ultima classifica 2022 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, davanti a Marracash.

Dalla settima alla prima posizione in soli sette giorni, in quella che è l'ultima classifica che porta ancora la data del 2022. Elodie e la sua "Ok. Respira" fanno un grande balzo, nei sette giorni che in streaming sono dominati dalle canzoni natalizie e che in radio, invece, vede conquistare la testa una canzone che di natalizia ha molto poco. Brano che, però, conferma Elodie come una delle hitmaker di questi ultimi anno, con il suo ottavo singolo consecutivo in testa alla classifica Earone delle canzoni che vanta i maggiori passaggi radio, che pare amino, quindi, le sonorità che da qualche tempo caratterizzano la cantante.

Dopo un inizio non semplice, Elodie è ormai riuscita a costruire e consolidare una narrazione di sé e della propria musica molto forte, con una serie di singoli che hanno conquistato stream, radio e fan, e come conferma anche questo "Ok. Respira" ce pur essendo uscito in un periodo lontano dai tormentoni ha superato il milione di stream adesso si prende anche la testa della classifica delle canzoni più trasmesso dalle radio italiane in un filotto che la vede come l'ultima di una lunga serie che comprende: "Tribale" (disco di platino), "Bagno a mezzanotte" (triplo disco di platino), "Vertigine" (disco di platino), "Guaranà" (doppio disco di platino), "Andromeda" (disco di platino), "Margarita" (triplo disco di platino) e la collaborazione in "Pensare male" dei The Kolors (disco di platino).

La canzone scritta dalla stessa Elodie assieme a Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele e prodotta dal team ITACA si mette alle spalle il ritorno di Marracash che con la sua "Importante", singolo inedito incluso nella edizione deluxe di "Noi, loro, gli altri", si piazza al secondo posto, conquistando tre posizioni rispetto alla settimana scorsa e confermandosi come uno dei cantanti italiani più importanti di questi ultimi anni. In terza posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane c'è "Celestial" di Ed Sheeran che si mette alle spalle un gruppo formato da Tananai con "Abissale", i Pinguini Tattici Nucelari con "Ricordi" e Jovanotti con "Se lo senti lo sai".