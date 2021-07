Elodie annuncia il nuovo album e un team di lavoro con Marracash, Mahmood ed Elisa Ci saranno anche Mahmood ed Elisa nel prossimo album di Elodie, che ha annunciato con un post su Instagram l’inizio dei lavori al nuovo progetto e l’uscita a settembre del primo singolo. La cantante, che lo scorso anno è stata l’artista donna più ascoltata in Italia, è in Toscana con i suoi autori per bissare il successo di This is Elodie.

A cura di Redazione Music

L'ultima volta che ha pubblicato un album, Elodie è stata l'artista donna più venduta dell'anno. Un risultato importante per lei, che con costanza ha lottato per ritagliarsi un posto importante nel pop italiano. Posto che si è conquistata con scelte non semplici, talvolta impopolari, a volte incomprese ma che alla fine le hanno dato ragione, portandola a diventare una voce di riferimento della musica italiana contemporanea, con tre album, ormai, alle spalle. La cantante ha anche saputo affiancare alla musica una voce sociale importante, che spesso l'ha portata a non pochi scontri extra musicali, esponendosi su argomenti di battaglia civile.

Chi collabora al nuovo album di Elodie

E a un anno e mezzo dal suo ultimo album "This is Elodie" in cui la cantante aveva trovato un nuovo mood, come si è sentito anche al Festival di Sanremo con "Andromeda", Elodie ha scritto di essere al lavoro sul nuovo album e di farlo con una squadra importante, in parte già al lavoro per il suo album precedente. La cantante ha annunciato, via Instagram e con una nota stampa, l'inizio della lavorazione al nuovo album che vedrà la collaborazione di Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

Il nuovo singolo a settembre

Elodie ha postato alcune immagini che li vedono tutti insieme al lavoro in Toscana. Un team importante con alcuni degli autori più noti del panorama nazionale, tra coloro che hanno scritto le maggiori hit di questi ultimi anni e con Mahmood e Dardust che erano anche dietro al successo di "Andromeda": "Piano piano l’album prende forma! Che team pazzesco 🙏🤍 Ci vediamo a settembre con il singolo nuovo". L'obiettivo probabilmente è quello di bissare il platino ottenuto con "This is Elodie" che l'ha portata anche a essere l'artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. La sua produzione musicale ha già superato le 850 mila copie vendute tra singoli e album, i 600 milioni di stream e i 300 milioni di views.