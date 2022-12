Elisa Toffoli rimanda le date del tour: “Ho la vertigine parossistica posizionale” Elisa Toffoli è costretta a rimanere a casa e a rimandare le date del tuor. L’artista attraverso le sue IG story ha raccontato di aver beccato un virus dal nome vertigine parossistica posizionale: “Ho vertigini e nausea, mai successo in vita mia”.

A cura di Gaia Martino

Elisa Toffoli attraverso le sue Instagram stories ha svelato di aver contratto un virus e per questo motivo si è trovata costretta a posticipare i concerti di Torino e Firenze, in programma in questi giorni. Ai suoi follower ha raccontato di aver contratto "una vertigine parossistica posizionale", un disturbo che causa episodi di vertigini e nausea in risposta a movimenti del capo. Si tratterebbe di un virus, stando a quanto raccontato dalla celebre cantante, "super strano".

Le parole di Elisa Toffoli

Attraverso alcune IG stories Elisa Toffoli ha spiegato di essersi sentita poco bene negli ultimi giorni. Ha ringraziato i fan che le hanno fatto gli auguri di compleanno (lo scorso 19 dicembre ha compiuto 45 anni, ndr), poi ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a cambiare le date dei suoi concerti:

Grazie per gli auguri a tutti quelli che mi hanno scritto. Mi scuso tanto con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e quelli dei prossimi giorni a Firenze. Li stiamo spostando. Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia. Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. E' una cosa che sembra essere anche virale, l'abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi.

L'artista ha spiegato di aver sofferto di vertigini e nausea per le prime 24 ore, poi la situazione man mano è migliorata: "Non ci si poteva muovere, inizialmente pensavo fosse una labirintite. Il dottore mi ha consigliato di aspettare per non rischiare ricadute, per questo ho dovuto spostare le date. Mi dispiace, spero di rivedervi nei prossimi concerti a gennaio". Ora sta già meglio: "Ci tenevo a farvi sapere che mi sento meglio, le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto e quindi io conto di riprendere il mio tour da Roma, ci rivedremo per gli altri appuntamenti", ha concluso.