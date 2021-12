Elisa a Sanremo 2022 con O forse sei tu: “Ho il Covid ma sto bene, Festival una sfida con me stessa” Elisa è intervenuta nel corso della finale di Sanremo Giovani per rassicurare circa le sue condizioni di salute e per annunciare il titolo della canzone con cui gareggerà al Festival di Sanremo 2022.

Elisa è risultata positiva al Covid. La cantante, che è stata scelta da Amadeus tra i Big del Festival di Sanremo 2022 con la canzone O forse sei tu, purtroppo non ha potuto presenziare alla finale di Sanremo Giovani, trasmessa mercoledì 15 dicembre su Rai1. Tuttavia, è intervenuta in collegamento e ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Elisa e l'emozione di tornare a Sanremo

Amadeus ha spiegato: "È venuta una sola volta a Sanremo, l'ha vinto e poi basta. È un onore che torni dopo 21 anni. Una gioia immensa, la ringrazio per avere accettato il mio invito. Come sapete è risultata positiva al Covid". L'artista ha spiegato: "Sto bene, è andato tutto bene per fortuna. Tornare a Sanremo è un'emozione enorme, indescrivibile." Quindi, dopo aver raccontato che la madre era scettica sul testo di Luce (Tramonti a Nord Est) con cui si è aggiudicata la vittoria del Festival nel 2001, ha spiegato che ripetere l'esperienza sanremese avrà un sapore diverso: "Ora mi rendo conto di molte più cose, era meglio essere totalmente incoscienti. Sono contentissima però. Sarà una grande sfida con me stessa. Le sfide sono benzina anzi pannelli solari, va bene così".

Elisa positiva al Covid

Nei giorni scorsi, nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, Amadeus aveva annunciato che Elisa era risultata positiva al Covid. Aveva rassicurato tutti, aggiungendo: "Lo ha preso in maniera leggera". Poi aveva svelato che la cantante sarebbe intervenuta in collegamento durante la finale di Sanremo Giovani. Elisa, poco dopo, era intervenuta con un videomessaggio nel quale aveva spiegato: "Volevo dirvi che sto bene. Purtroppo sì, abbiamo preso tutti quanti il Covid. Per fortuna stiamo tutti bene, l'abbiamo preso in forma leggera, quindi volevo solo rassicurarvi, grazie per tutti quelli che si sono preoccupati per me e per noi". Il conduttore del Festival di Sanremo ha già chiarito che se uno degli artisti dovesse risultare positivo al Covid, durante la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 (dunque dall'1 al 5 febbraio), verrà trasmessa l'esibizione fatta durante le prove, come accadde lo scorso anno con Irama.