Elisa annuncia: “Mi fermo, ho dato tutto. Per più di un anno resterò lontana dalle scene” Elisa avverte il bisogno di fermarsi per un po’. Il suo non è un addio, ma solo un arrivederci: “Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quanto fatto sino ad ora con la musica”.

A cura di Daniela Seclì

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa ha presentato ai giornalisti il suo nuovo album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios. Il 24 dicembre, l'artista sarà protagonista di una serata evento su Canale5, intitolata Buon Natale anche a te, in cui gli spettatori potranno assistere ai concerti al Forum di Assago a Milano con ospiti come Eleonora Abbagnato, Ligabue, Elodie, Gianni Morandi e i contributi registrati di Andrea Bocelli, Tiziano Ferro e Jovanotti. Elisa ha fatto sapere di avere intenzione di prendere una pausa dal mondo della musica.

Elisa si prenderà una pausa dalla musica

Elisa, come riportano Repubblica e il Messaggero, ha annunciato che per più di un anno resterà lontana dalle scene: "Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata". E ha continuato:

Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quanto fatto sino ad ora con la musica. È prematuro dire cosa sarà il futuro, ma ho dato tutto e ho studiato tanto negli ultimi anni. Fra pochi giorni compio 46 anni e, dopo una certa età, per continuare a cantare devi studiare. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane, facendo cose come lo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene.

Elisa condivide l'angoscia per l'ambiente di Ultima Generazione

Elisa, poi, ha parlato della sua preoccupazione per l'ambiente e l'apparente disinteresse dei governi per un problema sempre più tangibile: "Comprendo Ultima Generazione, ho un'angoscia reale per l'ambiente a causa dell'approccio irresponsabile da parte di tantissimi governi nel mondo. Ultima Generazione è la risposta alla situazione attuale, se ci fosse un'attenzione adeguata al cambiamento climatico non ci sarebbe". Quindi, ha concluso rivolgendo un pensiero all'Emilia Romagna:

Leggi anche Annalisa sigilla il suo 2023 d'oro: il concerto di Milano apre una nuova fase della sua carriera

Mi dispiace molto che in Emilia Romagna ci siano persone che hanno perso tutto per l'alluvione e sono state risarcite con 3000 euro e che noi ci preoccupiamo di più per Ultima Generazione. Poi capisco che possa dare fastidio a molti, ma dispiace parlare di questo e non di come risolvere il problema, perché abbiamo un disperato bisogno di fatti e non di parole. Non è puntando un dito che ne usciremo, ma un governo deve essere responsabile, è come se io salissi su un palco senza una scaletta pronta, il governo è lì a governare e ci vogliono responsabilità e rispetto.