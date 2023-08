Elettra Lamborghini sviene dopo il concerto: “Faceva molto caldo, avrò perso troppi liquidi” Elettra Lamborghini ha avuto un mancamento subito dopo il concerto tenutosi nella serata di giovedì 24 agosto a Mazara Del Vallo. La cantante ha pubblicato una foto e un video sui social, in cui è ritratta con le gambe alzate, spiegando ai suoi fan cosa fosse accaduto, ma senza mai perdere il sorriso.

A cura di Ilaria Costabile

Continua il tour nelle varie località italiane di Elettra Lamborghini. La cantante che ha girato l'Italia in lungo e largo, si è trovata ad esibirsi nella serata di giovedì 24 agosto a Mazara del Vallo, in Sicilia, con un evento organizzato sul lungomare della città. La cantante, però, ha avuto un piccolo malore subito dopo l'esibizione e ha deciso di condividere questo momento con i fan, senza perdere il suo entusiasmo, davanti ad una piccola defaillance.

Elettra Lamborghini dopo lo svenimento rassicura i fan

Si è trattato di uno svenimento, verificatosi al termine del concerto, che ha portato la cantante a perdere le forze per qualche minuto. Su Instagram ha pubblicato una storia in cui si mostra con le gambe alzate tenute ferme da un membro del suo staff, per poi pubblicare un video in cui racconta cosa è accaduto:

Amici questo è dopo, sono appena svenuta, ma noi non molliamo niente, faceva molto caldo, forse ho perso un po' troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli. Ma non vi mollerò mai, miei fan, vi faccio anche la candela, fagli vedere.

In effetti nelle storie precedenti al piccolo inconveniente, aveva mostrato una guantiera di cannoli che le era stata regalata. La cantante, però, si è mostrata sorridente e divertita, volendo tranquillizzare i suoi fan sul fatto che, in fin dei conti, è bastato poco per riprendersi e ritrovare il buon umore di sempre.

Le date del tour di Elettra Lamborghini

Per Elettra Lamborghini quella a Mazara del Vallo è stata almeno la seconda tappa in Sicilia, infatti lo scorso 16 agosto si era esibita ad Agrigento. Le date del suo Elettraton Tour sono state in continuo aggiornamento, dal momento che molte sono andate immediatamente sold out e, quindi, in corso d'opera di è pensato di aggiungerne di nuove, per soddisfare i fan che desideravano vedere la loro beniamina sul palco e cantare con lei le sue canzoni più note.