Elettra Lamborghini diventerà un fumetto per BeccoGiallo. La cantante, che è appena convolata a nozze col producer Afrojack, ha scelto la variante fumetto all'interno di quel filone per cui tutti i cantanti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una carriera alle spalle, decidono di scrivere un libro. Sicuramente l'ereditiera e cantante ha una storia molto più interessante di tanti colleghi (abbiamo visto libri scritti da cantanti ventenni senza album alle spalle) e infatti, stando a quanto si legge nella nota stampa la cantante sarà il personaggio di un fumetto proiettato "in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare".

Elettra Lamborghini diventa un'eroina

Poco prima del matrimonio, avvenuto lo scorso 26 settembre sul lago di Como, la cantante aveva postato storie che la vedevano protagonista di alcune trasmissioni tv. Un periodo pieno, insomma, che la cantante sta sfruttando al massimo: sono stati due anni di piena per Elettra Lamborghini, che quest'anno è stata anche una delle protagoniste sul palco del Festival di Sanremo. Simpatica, autoironica, solare, pare che la cantante si sia subito gettata a capofitto in questo nuovo progetto: "Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto – racconta la cantante – ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l'idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna".

La storia del fumetto

La storia segue quello che un topos del fumetto e dei supereroi, ovvero una difficoltà iniziale, una maledizione da combattere e poi, ovviamente, la riuscita. A colpi di twerking, ovviamente. Non poteva essere altrimenti per la cantante che ha fatto della mossa uno dei suoi cavalli di battaglia: "La strada verso il successo, però, sarà tutt’altro che semplice. L’incipit del racconto, infatti, vede Elettra in seria difficoltà: la sfortuna la perseguita e le capitano in continuazione degli incidenti incredibili, come se qualcuno, dall’alto, le mettesse i bastoni tra le ruote. Per liberarsi da questa oscura maledizione, Elettra si vedrà così costretta ad affrontare le ballerine di twerkin' devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà la nostra eroina a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo?" si legge sempre nella sinossi inviata dall'editore.