Effetto Sanremo, Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani è disco d’oro a 28 anni dall’uscita Destinazione Paradiso, il disco d’esordio di Gianluca Grignani, è stato certificato disco d’oro dalla Fimi, a 28 anni dalla sua pubblicazione.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianluca Grignani 1995, foto di Lapresse

Da Destinazione Paradiso a Destinazione Paradiso "dorato": ecco un viaggio, un lungo processo di riconoscimento che Gianluca Grignani ha dovuto sostenere negli ultimi 28 anni. Nelle scorse ore la FIMI ha certificato con un disco d'oro l'album d'esordio del cantante emiliano, uno dei capostipiti del rock-pop italiano fine anni '90. In verità, il progetto nel 1995 riuscì a vendere oltre 800mila copie in Italia e oltre i due milioni con i numeri ottenuti in Sud America, con il doppio disco di diamante consegnatogli nel 1996. L'effetto del Festival di Sanremo 2023 tocca anche i successi del passato, come hanno mostrato le edizioni recenti con la conduzione di Amadeus: un altro indizio sulla conduzione, indirizzata alla riscoperta dei classici per millennial, la fetta di pubblico principale della kermesse ligure.

Destinazione Paradiso certificato disco d'oro dalla Fimi

Ma dove nasce il successo di Destinazione Paradiso? Sicuramente il legame con l'esordio a Sanremo Giovani 1994 con il brano La mia storia tra le dita è indissolubile. La canzone rappresenta infatti il primo singolo estratto dal progetto, presentato in forma ridotta alla kermesse sanremese di minor spicco, che gli permette comunque di qualificarsi per l'edizione successiva, questa volta da concorrente Big. Il brano avrà anche una traduzione in spagnolo, come l'intero album, dal titolo Mi historia entre tus dedos, e successivamente verrà rimaneggiata da moltissimi artisti: basti pensare all'edizione 2022 del Festival, quando Irama nella serata delle cover e dei duetti, decise di invitare proprio Grignani per una cover del brano. Un risultato finale gradito dal pubblico non nella performance, ma nell'immaginario nostalgico del brano, che ha rapito tutti.

Il successo dell'album e la cover di Laura Pausini nel 2006

E se quest'anno la rivincita di Grignani sul palco dell'Ariston è stata soprattutto vocale, una menzione speciale la si deve alla sua interpretazione nella serata cover e duetti con Arisa proprio nella titletrack del progetto. Uno spettacolo che ha riportato alla luce uno dei brani pop-rock entrati nella storia della musica italiana: un faro che pian piano ha distribuito la propria luce sull'intero percorso musicale di Grignani, che ha conquistato "solo" il sesto posto nelle nuove proposte al Festival di Sanremo 1995. Destinazione Paradiso avrà però il successo che merita negli anni successivi, un racconto che incide sull'aspetto trascendentale della morte e dell'amore, legati all'idea di ricongiungimento, che ha conquistato anche un'artista del calibro di Laura Pausini. La cantante emiliana ha realizzato una cover del brano e l'ha inserita nell'album in studio Io canto del 2006, registrando una versione live del brano durante il suo concerto a San Siro.