Edoardo Tavassi rompe il silenzio sul rapporto con Donnamaria: “Dopo il GF Vip non l’ho sentito” Terminato il Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria non si sarebbero ancora ritrovati. Lo rivela il videomaker romano che racconta: “Ci siamo scambiati qualche messaggio”.

A cura di Stefania Rocco

Calato il sipario sul Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi non avrebbero ancora avuto modo di parlarsi. Lo racconta il videomaker romano, ospite di Casa Chi. Tavassi e Donnamaria sono stati molto vicini durante i mesi vissuti nella Casa di Cinecittà, al punto che il legame tra i due è spesso diventato motivo di lite con Antonella Fiordelisi, fidanzata di Donnamaria. Ma adesso che i riflettori si sono spenti, i due si sarebbero allontanati senza nemmeno raccontarsi i motivi del loro inaspettato disaccordo.

Donnamaria si è allontanato da Micol Incorvaia, fidanzata di Tavassi

A determinare la prima frattura tra i due amici è stata la decisione di Donnamaria di allontanarsi da Micol Incorvaia, fidanzata di Tavassi. Il romano, appena uscito dalla Casa e ritrovata la fidanzata Fiordalisi, ha deciso di smettere di seguire Micol su Instagram. Una decisione che ha ferito la diretta interessata e lo stesso Edoardo. Come se non bastasse, Donnamaria si è allontanato dal gruppo degli “Spartani” con il quale aveva condiviso le sue giornate al GF. Questa improvvisa freddezza sarebbe stata all’origine della spaccatura determinatasi nel suo rapporto con Tavassi.

Edoardo Tavassi: “Con Donnamaria solo qualche messaggio”

Adesso Tavassi svela che con Donnamaria ci sarebbe stato solo qualche messaggio. Nessuna telefonata di chiarimento. “Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io mi ero dimenticato nostro. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho sentito”, ha rivelato Tavassi in un'intervista a Casa Chi. Una puntualizzazione che non è passata inosservata e che dimostra che i due, lontano dalle telecamere, non avrebbero ancora avuto modo di chiarire le incomprensioni che rischiano di far naufragare il loro rapporto.