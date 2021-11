Ed Sheeran ed Elton John cantano insieme Merry Christmas, il video è ispirato a Love Actually Ed Sheeran ed Elton John sono protagonisti di “Merry Christmas” canzone scritta e ideata in collaborazione, che uscirà il 3 dicembre. Il video che ne anticipa l’uscita è un omaggio al film più natalizio di sempre: “Love Actually”.

A cura di Ilaria Costabile

Si apre in maniera a dir poco iconica il video che introduce il prossimo singolo di Ed Sheeran, cantato insieme ad Elton John, si tratta di "Merry Christmas", la canzone che i due artisti inglesi hanno scritto per questo Natale e il cui video è ispirato ad uno dei film più romantici e inglesi di sempre "Love Actually". Ed è così che la pop star britannica bussa alla porta del Baronetto come nelle migliori commedie romantiche.

Ed Sheeran come Mark in Love Actually

È evidente che l'ispirazione per il video che precede l'arrivo di una delle canzoni natalizie più attese di sempre, è ispirato alla commedia di Natale per eccellenza, quella che vede un cast quasi completamente inglese: da Colin Firth a Hugh Grant a Emma Thompson e tanti altri divi del cinema, ingarbugliati nelle loro vicende amorose e sentimentali. La canzone, dal titolo semplicissimo di "Merry Christmas" uscirà il prossimo 3 dicembre e in questo video Ed Sheeran racconta quella che è stata la genesi di questo brano. Dopo aver bussato alla porta di Elton John, il cantante di "Bad Habits" chiede al suo interlocutore di fare silenzio e da qui inizia la citazione cinematografica, che riprende il momento in cui Andrew Nicoln bussava alla porta della moglie del suo migliore amico, una giovanissima Keira Knightley per dichiararle il suo amore.

Sfogliando i cartelli, però, Ed Sheeran spiega come è nata questa incredibile collaborazione e, infatti, si legge: "Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John, e lui mi disse di voler fare una canzone di Natale, e io risposi dicendo sì, forse nel 2022, ma in realtà ho scritto il ritornello quel giorno ed eccoci qui con la nostra canzone di Natale". Il ricavato che si otterrà dallo streaming di questa nuovo singolo, come dichiarato anche dal cantante andranno alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation. Un modo per supportare i più bisognosi in un momento come il Natale in cui, forse, è ancor di più necessario.