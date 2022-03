Ed Sheeran è l’artista più ascoltato al mondo su Spotify, i Maneskin ancora sopra i 20 milioni L’artista più ascoltato al mondo su Spotify è Ed Sheeran, mentre i Maneskin mantengono il primato per quanto riguarda i gruppi italiani.

A cura di Redazione Music

Nel loro momento di massima ascesa mondiale i Maneskin sono arrivati a collezionare 54 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, numero impressionante per una band italiana di rock, che li aveva posti tra i 15 artisti più ascoltati al mondo, grazie soprattutto al successo enorme di "Beggin'". Ma nonostante il numero altissimo, erano una ventina di milioni di ascoltatori di distanza da Ed Sheeran che è l'artista più ascoltato al mondo sulla piattaforma di streaming svedese con quattro pezzi oltre il miliardo di ascolti (3 mld per "Shape of you", quasi due mld per "Perfect", "Thinking out Loud" e "Photograph").

A oggi il cantante inglese, che lo scorso ottobre ha pubblicato il quarto album "=" ha collezionato 78 milioni e 800 mila ascoltatori mensili (sono 4.5 i miliardi di stream in tutto il mondo), con due canzoni più un feat nella top 50 Spotify. Attualmente, infatti, "Sheevers" è al nono posto, seguito a breve distanza dalla collaborazione con Camila Cabello in "Bam Bam", entrata in quattordicesima posizione e Bad Habits in ventesima, con "The Jocker and The Queen" che è nella top 20. Tra gli artisti più amati al mondo, non sorprende che Sheeran si mantenga alla testa di questa speciale classifica, soprattutto a pochi mesi dall'uscita dell'attesissimo novo album che anche in Italia ha esordito al primo posto.

In questa speciale classifica Sheeran ha battuto due pezzi da novanta come The Weeknd che conta 78.2 milioni di ascoltatori mensili, poco più dei 78 milioni che mette Justin Bieber al terzo posto della classifica, con Dua Lipa che è quarta a 66 milioni. Per quanto riguarda l'Italia è bene segnalare che intorno ai 20 milioni di ascoltatori mensili ci sono due band diversissime tra loro e protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo. Come detto, infatti, i Maneskin contano 21.8 milioni di ascolti mensili e Beggin' che si avvicina al miliardo di ascolti, mentre subito dietro ci sono i Meduza, la band elettronica con 17.5 milioni di ascoltatori mensili e una canzone "Piece of my heart" che nella versione normale e in quella remix supera il miliardo di stream.