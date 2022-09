Ed Sheeran dovrà difendersi dall’accusa di aver copiato Let’s Get It On di Marvin Gaye Ed Sheeran dovrà difendersi dall’accusa di plagio che gli è stata contestata: per l’accusa la sua Thinking out Loud è troppo simile a “Let’s Get It On” di Marvin Gaye.

A cura di Redazione Music

Ed Sheeran (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

Ed Sheeran dovrà tornare in tribunale per difendersi, ancora una volta, dall'accusa di plagio dopo che un Giudice americano ha deciso che deve dimostrare che la sua hit Thinking Out Loud non è copiata da un classico come "Let's Get It On". Per il cantautore britannico, l'artista più ascoltato al mondo su Spotify nonché una delle star che ha scritto la storia del pop contemporaneo è uscito solo pochi mesi fa da un'altra accusa di plagio, vincendo in Tribunale contro chi sosteneva che la sua Shape of You fosse troppo simile a una canzone di un artista grime britannico. Una vittoria arrivata cinque anni dopo la prima accusa.

Oltre due miliardi di ascolti solo su Spotify fanno del brano del 2014 la terza canzone più ascoltata di sempre del suo repertorio sulla piattaforma di streaming svedese. Ma c'è chi pensa che non sia farina del suo sacco e di Amy Wadge che la firma con lui assieme al produttore Jake Gosling. La Corte americana ha rifiutato la richiesta del cantautore di respingere la causa per violazione di copyright chiesta dalla Structured Asset Sales LLC, che detiene una parte della proprietà di "Let's Get It On", ovvero la metà di Ed Townsend che co-firma la canzone assieme a Marvin Gaye. Il giudice ha scelto che saranno degli esperti a decidere se il cantautore inglese ha copiato al punto tale da poter essere punito.

"Sebbene le due composizioni musicali non siano identiche, una giuria potrebbe scoprire che la sovrapposizione tra la combinazione di progressione degli accordi e il ritmo armonico delle canzoni è molto stretta", ha detto Stanton. Gli avvocati dell'accusa si sono detti soddisfatti della decisione del giudice mentre stando alla Reuters gli avvocati di Sheeran non hanno ancora risposto. I giurati, inoltre, dovranno decidere anche se in caso di sconfitta anche parte degli incassi del tour debbano andare all'accusa, nonostante la difesa abbia escluso che quelli dipendano dalla presunta violazione.