È morto Vangelis, compositore delle colonne sonore di Blade Runner e Momenti di Gloria aveva 79 anni Vangelis Papathanassiou si è spento a 79 anni. Nel corso della sua carriera, aveva composto colonne sonore di film come Blade Runner e Momenti di Gloria.

A cura di Daniela Seclì

È morto il compositore e musicista greco Evangelos Odysseas Papathanassiou in arte Vangelis. Aveva 79 anni. Aveva conquistato la stima e la fama internazionale, producendo le colonne sonore di film come Blade Runner e Momenti di gloria, per cui vinse l'Oscar nel 1982. Ad annunciare la sua morte, è stato il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis:

"Vangelis Papathanassiou non è più con noi. Il mondo della musica ha perso l'artista internazionale Vangelis".

Nato nel 1943, Vangelis si accosta alla musica sin da bambino. Ha solo 4 anni quando inizia ad approcciarsi a vari strumenti musicali, perfezionandosi poi nel tempo da autodidatta. Nel 1948 fonda il gruppo rock Aphrodite's Child con Demis Roussos e Loukas Sideras. Nel 1973 comincia la sua carriera solista che lo porta ad accostarsi al cinema, per il quale produce delle colonne sonore indimenticabili e album che ottengono un grande riscontro come Heaven and Hell, Spiral e China. Collabora anche con artisti italiani come arrangiatore, tra i volti nostrani che si sono avvalsi del suo talento anche Claudio Baglioni, Milva e Riccardo Cocciante.

La carriera di Vangelis Papathanassiou: le colonne sonore e l'Oscar

Le colonne sonore gli danno la fama mondiale. Quella di Momenti di Gloria, composta nel 1981, raggiunge il primo posto della classifica americana e gli vale l'Oscar come miglior colonna sonora. Un motivo che è stato in grado di passare di generazione in generazione e ancora oggi, oltre quarant'anni più tardi, è conosciuto da tutti. La sua colonna sonora per il film Blade Runner ha contribuito a rendere il film un cult. Sue anche le colonne sonore di Antarctica; 1492: la conquista del paradiso e Alexander. Nel 2002 si occupa anche dell'inno dei Mondiali di Calcio. Più di recente, nel 2021, ha pubblicato l'album Juno to Jupiter.