È morto Tonino Cripezzi, fondatore dei Camaleonti: il musicista deceduto dopo un concerto Il tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti è morto nella notte del 3 luglio dopo che la band si era esibita a Pescara.

A cura di Redazione Music

È morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche del beat italiano. L'uomo è stato ritrovato senza vita nella sua camera d'albergo di San Giovanni Teatino (Chieti) subito dopo un concerto che la band aveva tenuto al parco Villa de Riseis di Pescara. Stando alle prime informazioni il decesso sarebbe stato dovuto a un malore avuto nella notte. la sera prima, dopo l'esibizione Cripezzi avrebbe cenato con lo staff e alcuni fan prima di rientrare in albergo con il resto della band. Cripezzi era stato chiamato, nel 1963, dal chitarrista Riki Maiocchi a formare assieme a Gerry Manzoli, il batterista Paolo de Ceglie e il bassista Livio Macchia. Tra le canzoni scritte da lui ci sono “Amico di ieri, amico perduto”, “Pensa” e “Dove curva il fiume” tra le altre.

Grande sconforto nel mondo della musica a seguito della notizia. Sono già vari i colleghi che hanno voluto ricordare il musicista, uno dei primi è stato Pupo che ha scritto: "Ho appena saputo della scomparsa dell'amico Tonino. Quanto mi dispiace. La sua voce calda e melodiosa, rimarrà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. "Eternità, spalanca le tue braccia, lui adesso è là, accanto alla felicità che dorme" ha commentato il cantante sul suo profilo Facebook.

Tra coloro che hanno commentato la notizia della scomparsa di Cripezzi c'è Maurizio Vandelli che ha espresso così la sua disperazione: "NOOOOO… ho saputo ora, da Lallo dei Dik Dik e confermato da Valerio Veronese dei Camaleonti, che il mio amico carissimo Tonino Cripezzi non c'è più! Un fratello per me… ciao Tonino ti voglio tanto bene…. Marina, Matteo, Niccolò… non ho parole…" mentre Mario Lavezzi ha scritto: "Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente ii bei momenti vissuti insieme che terrò sempre nel mio profondo caro amico".