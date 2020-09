in foto: Paul Hawthorne

È morto Tommy DeVito, uno dei membri originali dei Four Season, un quartetto armonico arrivato al successo nei primi anni '60 con il brano "Sherry", diventata la colonna sonora di musical di Broadway come "Jersey Boys", che raccontava la storia del gruppo italo-americano. Aveva contratto il Covid-19 nelle scorse settimane, e dopo giorni di condizioni precarie, i familiari hanno annunciato la scomparsa. Dopo la famiglia, a darne l'annuncio gli ex componenti della band Frankie Valli e Bob Gaudio.

La nascita del gruppo

Tommy DeVito, dopo un'adolescenza turbolenta a New York, ultimo di nove figli, riesce a trovare una sua dimensione attraverso la musica alla fine degli anni '50 quando con Bob Gaudio e Nick Massi formano il Variety Trio, un gruppo italo-americano che cerca di riadattare le linee melodiche della musica italiana, unendole al funky della fine degli anni '50 negli Stati Uniti. A dare una spinta alla formazione è la scoperta di Frankie Valli, allora 16enne, durante una serata. Il giovane cantante, grazie al suo tono in falsetto, diede al gruppo un'identità diversa. Da allora si fanno chiamare Four Season, un'evoluzione utile per arrivare a successi come "Sherry". Il singolo scala le classifiche nel 1962, diventando il punto di partenza per i singoli "Walk Like a Man" e "Rag Doll".

Il sodalizio con Joe Pesci

Dopo aver sperperato tutti i soldi e causato tensioni all'interno del gruppo, DeVito abbandona la band nel 1970. Una scelta quasi forzata del gruppo, che ritiene il membro non più adatto a poter girare in tour con loro. Da lì in poi, il cantante incomincia a lavorare in alcuni casinò e recita piccole parti in produzioni grazie al suo amico Joe Pesci. DeVito e Pesci per lungo tempo hanno vissuto assieme prima che l'attore raggiunga la fama con "Toro Scatenato". Proprio il sodalizio tra i due, porterà DeVito ad interpretare una piccola parte nella pellicola "Casinò" di Martin Scorsese. Una piccola curiosità: in "Quei bravi ragazzi", pellicola di Martin Scorsese che vede protagonista anche Joe Pesci, l'attore italo americano chiese al regista di poter adottare il nome di "Tommy DeVito", per dare maggiore credibilità al suo personaggio.

Il successo di Jersey Boys

Nel novembre del 2005 va in scena per la prima volta a Broadway il musical "Jersey Boys", che racconta la storia dei quattro ragazzi del New Jersey che diventeranno il quartetto armonico più famoso degli Stati Uniti. Uno spettacolo che ebbe un grandissimo successo, con l'attore Christian Hoff ad interpretare il ruolo di Tommy DeVito. Il musical sarà uno dei più longevi della storia, con l'ultimo spettacolo nel gennaio 2017, e vincerà tre Tony Award per miglior spettacolo e due premi ad Hoff per la miglior recitazione. Nel 2014 Clint Eastwood ha diretto l'omonimo film, raccogliendo le testimonianze di tutti gli artisti, tranne Nick Massi, deceduto nel dicembre 2000.