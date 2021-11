È morto Terence Wilson, Astro della band reggae britannica UB40 È morto Astro, nome d’arte di Terence Wilson, ex cantante e membro fondatore del gruppo reggae britannico UB40, diventata celebre negli anni ’80 per successi come “Red red wine”, Kingston town” e “Can’t help falling in love”. L’artista si è spento a 64 anni in seguito a una breve malattia. Sui social il ricordo della band.

A cura di Andrea Parrella

È morto Astro, nome d'arte di Terence Wilson, ex cantante e membro fondatore del gruppo reggae britannico UB40, diventata celebre negli anni '80 per successi come "Red red wine", Kingston town" e "Can't help falling in love". L'artista si è spento all'età di 64 anni in seguito a una breve malattia. A darne la notizia è proprio la band attuale: "Siamo assolutamente devastati e addolorati nel dover annunciare che il nostro amato Astro è morto dopo una breve malattia. Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui".

La band e una nuova formazione

Wilson era un musicista estremamente completo, capace di spaziare dalle percussioni alla tromba, fino ad essere voce degli UB40, che lasciò nel 2013 in seguito a contrasti interni dovuti principalmente a ragioni economiche. Da parte sua c'era anche l'intenzione di fondare un'altra band con lo stesso nome e ha infatti continuato, nel corso degli anni, a esibirsi con un altro ex membro della band, Ali Campbell. La nuova formazione si chiamava, per l'appunto, “UB40 featuring Ali Campbell and Astro”. I due sarebbero dovuti andare in tournée anche nel 2022. Ma per gli Ub40 la morte di Wilson completa un anno di terribili notizie, visto che la band ad agosto aveva perso anche il suo sassofonista e altro membro fondatore, Brian Travers, scomparso a causa di un cancro all'età di 62 anni.

Il successo degli UB40 negli anni '80

Gli UB40 sono una band reggae britannica formatasi a Birmingham, nel Regno Unito, alla fine degli anni ’70. Il loro nome aveva una matrice sociale e politica, essendo ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese, che in inglese ha proprio la sigla UB40, corrispettivo di Unemployment Benefit, Form 40. La band riscontrò un grandissimo successo soprattutto negli anni ’80, partorendo alcuni grandi successi gli hanno permesso, nel corso degli anni, di vendere più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.