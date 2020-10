Dopo aver tentato il suicidio il 27 settembre scorso, nelle ultime ore è scomparso a 41 anni Anthony Galindo Ibarra, l'ex membro dei Menudo, la celebre boy band di Puerto Rico di cui ha fatto anche parte anche Ricky Martin. L'annuncio da parte delle famiglia che ha voluto ricordarlo con una nota e con una raccolta fondi su GoFundMe, per le spese del funerale. La band aveva raggiunto l'apice dopo l'inserimento nelle top 10 boy band di tutti i tempi, secondo il New York Post.

La carriera di Anthony Galindo Ibarra

Un tentativo di suicidio lo scorso 27 settembre lo aveva messo in pericolo di vita, con i medici che non erano più speranzosi già dopo i primi giorni. Anthony Galindo Ibarra è morto all'età di 41 anni: era stato componente dei Menudo, band di Porto Rico di cui aveva fatto parte anche Ricky Martin. Durante la carriera, il gruppo ha venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo ed è diventato una delle più popolari boy band del mondo latino. Tra i grandi successi del gruppo il brano ci sono senza dubbio "Claridad" e "Si tu no estas". Nel 1997, dopo lo scioglimento dei Menudo, Ibarra è entrato nella band del gruppo sotto l'acronimo MDO. Nel frattempo nel 2007, il nome del gruppo venne rivitalizzato dall'inserimento di altri 5 artisti, continuando a essere un gruppo molto ascoltato in America latina.

I motivi del suicidio

R.I.P #AnthonyGalindo 🙏🏽 A post shared by Papijoe (@iamelpapijoe) on Oct 3, 2020 at 6:39pm PDT

La famiglia di Anthony Galindo Ibarra ha inoltre reso noto di aver donato i suoi organi "come da sua volontà", così da poter aiutare altre persone salvando le loro vite. La famiglia del 41enne ha spiegato che nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli per il suo funerale. Nel frattempo sulla piattaforma Go Fund Me è stata attivata una raccolta fondi per aiutare i familiari di Anthony Galindo Ibarra a pagare le spese per il funerale. Una conferma sul tentato suicidio potrebbe essere stata data dal comunicato stampa della famiglia in un post su Instagram: "Conoscete la grande passione di Anthony per la musica. La sua crisi è stata resa peggiore dalla pandemia, risultato il detonatore di questa scelta drastica".