È morto Shane MacGowan dei Pogues: il cantante aveva 65 anni Shane MacGowan, cantante e compositore irlandese della band punk Pogues è morto all’età di 65 anni, dopo un lungo periodo di malattia. Ad annunciarlo è la figlia con un post su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shane MacGowan, cantante e compositore irlandese della band punk Pogues è morto all'età di 65 anni, dopo un lungo periodo di malattia. Ad annunciarlo è la figlia Victoria Mary Clarke sul suo profilo Instagram: "Non so come dirlo, quindi lo dirò e basta. Shane che sarà sempre la luce che tengo davanti a me e la misura dei miei sogni e l'amore della mia vita e l'anima più bella e l'angelo più bello, il sole e la luna e l'inizio e la fine di tutto ciò che mi sta a cuore è andato a stare con Gesù e Maria e la sua bellissima madre Teresa. Sono fortunato oltre ogni dire di averlo incontrato e di averlo amato e di essere stato amato da lui così infinitamente e incondizionatamente e di aver avuto così tanti anni di vita e amore e gioia, divertimento, risate e così tante avventure. Non c’è modo di descrivere la perdita che provo e il desiderio di avere ancora uno dei suoi sorrisi che illuminavano il mio mondo. Grazie grazie grazie grazie per la tua presenza in questo mondo, lo hai reso così luminoso e hai dato così tanta gioia a così tante persone con il tuo cuore, la tua anima e la tua musica. Vivrai nel mio cuore per sempre. Rallegrati nel giardino tutto bagnato di pioggia che tanto amavi. Per me eri tutto il mondo".

Articolo in aggiornamento.