È morto Rudy Ruzza, bassista degli Statuto, il manager: "Era fatalista, ci abbiamo sempre riso su"

È morto oggi il bassista degli Statuto Rudy Ruzza, come ha annunciato la band sulla loro pagina Facebook dove hanno scritto: "Nella notte è venuto a mancare Rudy. Non abbiamo parole, solo dolore" accompagnando queste parole con una foto del musicista che imbraccia il suo strumento. Ruzza scompare nell'anno in cui quella che è una delle band storiche della musica mondiale festeggia i 40 anni di attività, essendo nati nel 1983 e prendendo il nome dalla piazza di Torino dove i mod si incontravano. La band si era riunita a gennaio per il primo dei concerti per i loro 40 anni.

Ruzza era da anni il bassista della band, strumento che nella band torinese aveva suonato anche Ezio Bosso. Il manager della band, Francesco venuto di Barley Arts, ha voluto ricordare Ruzza con un post su Facebook in cui raccontava il fatalismo del musicista: "Rudy Ruzza è sempre stato fatalista, e sull’argomento ci abbiamo sempre riso su. Appena avremo aggiornamenti su luogo e orari, li scriveremo sulla pagina Gli Statuto" si legge. Ruzza era salito con la band anche sul palco del Festival di Sanremo quando nel 1992 si presentarono con il brano Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, che si classifica al nono posto fra le Nuove Proposte.

Il progetto era quello di girare l'Italia per festeggiare la lunghissima carriera della band mod più famosa del Paese. Gli Statuto avevano più volte condiviso sui loro social un invito a organizzare un loro concerto: "Organizzate una data per il tour dei 40 anni degli Statuto. Sul palco al gran completo con sezione fiati e tastiera per proporre le canzoni più conosciute di una carriera unica!" si leggeva. Sia la band che il cantante Oskar, hanno spiegato che nelle prossime ore daranno maggiori informazioni: "Sarà mia premura farvi avere informazioni su tutto,quando le avrò.Grazie" ha scritto Oscar Giammaritano, leader della band, su Facebook.