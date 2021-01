in foto: Randy e Dolly Parton (via Instagram)

La star della musica americana Dolly Parton ha annunciato la scomparsa del fratello Randy, anch'egli cantante esponente del mondo country. L'uomo è morto a 67 anni a causa di un cancro, come ha annunciato la stessa Parton, che ha pubblicato una lunga nota sui suoi profili social: "Mio fratello Randy ha perso la sua battaglia contro il cancro. La famiglia e io stiamo piangendo per la sua perdita, ma sappiamo che si trova in un posto migliore di noi in questo momento. Siamo una famiglia di fede e crediamo che sia al sicuro con Dio e che sia raggiunto da membri della famiglia che lo hanno anticipato e lo hanno accolto con gioia e braccia aperte" ha scritto la famiglia del cantante.

La carriera di Randy Parton

Randy Parton era un cantante, ma suonava anche la chitarra e il basso nel gruppo della sorella, ma la sua carriera si è sviluppata anche parallelamente a quella della più famosa sorella. Parton, infatti, ha pubblicato anche da solista e la sua ultima registrazione è stata la canzone "You Are My Christmas" assieme alla sorella e alla figlia Heidi, finita nell'ultimo album di Dolly Parton: "Randy era un grande cantante, scrittore e intrattenitore. Ha cantato, suonato chitarra e basso nella mia band per molti anni. Ha diretto il suo spettacolo al Dollywood sin dalla sua apertura nel 1986. Ha avuto diversi dischi in classifica, ma il suo duetto con me in "Old Flames Can't Hold A Candle To You" sarà sempre un punto culminante della mia carriera" continua la nota della cantante.

Le parole di Dolly Parton sul fratello

E a proposito dell'ultima canzone suonata assieme Dolly Parton ha scritto: "‘You Are My Christmas', il nostro duetto nel mio ultimo album di Natale, insieme a sua figlia Heidi, sarà sempre il preferito. Era la sua ultima registrazione musicale e lui ci ha brillato proprio come se stesse splendendo in paradiso adesso" aggiungendo che l'uomo lascia la moglie Deb, la figlia Heidi, il figlio Sabyn, i nipoti Huston e Trent: "Lo ameremo per sempre e sarà sempre nei nostri cuori".