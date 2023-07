È morto Randy Meisner, il cantante e bassista co-fondatore degli Eagles aveva 77 anni Randy Meisner, co fondatore degli Eagles, è morto all’età di 77 anni a Los Angeles lo scorso 26 luglio a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La notizia arriva dalla band attraverso una nota ufficiale.

A cura di Gaia Martino

Lutto nel mondo della musica: è morto Randy Meisner, cantante, bassista e co-fondatore del leggendario gruppo rock, Gli Eagles. La notizia arriva dalla band attraverso una nota pubblicata nelle ultime ore. L'artista è morto il 26 luglio all'età di 77 anni a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di cui soffriva. Questo il messaggio pubblicato sul sito ufficiale degli Eagles:

Gli Eagles sono tristi nel dire che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto il 26 luglio a Los Angeles all'età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, ‘Take It to the Limit".

Lascia i tre figli nati dal primo matrimonio con Jennifer Lee Barton: Dana Scott e i gemelli Heather Leigh e Eric Shane.

La carriera musicale di Randy Meisner

Meisner iniziò la carriera musicale come cantante e bassista nella Stone Canyon Band di Rick Nelson, e negli anni Sessanta assunse il ruolo di bassista originale della band country-rock. Nel 1971 a Los Angeles fondò gli Eagles con i membri originali del gruppo Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, con i quali contribuì alla composizione delle canzoni più iconiche, tra le quali Take it Easy del 1971 e Hotel California del 1976, e alla creazione di album indimenticabili. Era principalmente il bassista della band ma ha scritto e cantato diversi brani di successo come Take It To The Limit. Meisner lasciò la band nel '76 perché tropo stanco: "È una vita folle quella che vivi, al doppio della velocità normale. Quando si arriva ​​al punto che devi scegliere tra sanità mentale o denaro… ho pensato che avrei preferito avere la sanità mentale" disse in un'intervista a People. Gli Eagles si riunirono nel '94 ma Randy non prese più parte agli incontri a causa delle sue condizioni di salute: nel 2016 l'artista fece sapere che la band contribuì a pagare alcune delle sue cure mediche.