È morto Nico Fidenco, il cantante di successi come Legata a un granello di sabbia aveva 89 anni È morto Nico Fidenco. Il cantante, all’anagrafe Domenico Colarossi, aveva 89 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha inciso hit come Con te sulla spiaggia e Legata a un granello di sabbia.

A cura di Daniela Seclì

È morto il cantante Nico Fidenco. Aveva 89 anni. La notizia è stata confermata ad AdnKronos dalla moglie Annamaria e dalla figlia Guendalina. Nel corso della sua straordinaria carriera, è stato autore di grandi successi come Legata a un granello di sabbia, che fu il primo 45 giri a superare il milione di copie vendute. Suoi anche i brani Con te sulla spiaggia, Come nasce un amore, Se mi perderai e A casa di Irene.

La carriera di Nico Fidenco

Nella carriera di Nico Fidenco, oltre a numerose hit, anche brani legati a film amatissimi, che l'artista incise in italiano ma anche in inglese. Tra questi ricordiamo What a Sky, tratto dal film I delfini. Moon River da Colazione da Tiffany. E poi Exodus, l'Uomo che non sapeva amare e Una donna nel mondo. In un'intervista rilasciata a Marco Annicchiarico, il cantante tentò di spiegare ai giovani chi fosse Nico Fidenco negli anni '60. Si descrisse con queste parole:

Era un ragazzo che voleva fare il regista. Avevo vinto il concorso per accedere al Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenendo l’esame con Rossellini. Fu proprio grazie a lui, che mi scelse, che potei frequentare il Centro Sperimentale. Mi trovai di fronte ad artisti del calibro di Rossellini e di Giulio Blasetti. Dopo un anno e mezzo di studi, lasciai il Centro Sperimentale, pensando fosse tempo perso. E così cominciai a fare altri lavoretti.

E da lì, iniziò a dedicarsi sempre di più alla carriera nella musica, con qualche perplessità iniziale. Infatti, preferì non esporsi con il suo vero nome e scegliere un nome d'arte.

Leggi anche È morta Nonna Rosetta di Casa Surace, aveva 89 anni

Si chiamava Domenico Colarossi, perché scelse il nome d'arte Nico Fidenco

All'anagrafe si chiamava Domenica Colarossi, scelse un nome d'arte perché all'inizio si vergognava di avere intrapreso la carriera di cantante: "Mi vergognavo di iniziare a fare questo lavoro. E allora la mia fidanzata, che era la figlia dello sceneggiatore e regista Vittorio Mertz, mi consigliò di scegliere uno pseudonimo. Ne mandai una decina alla Siae che mi rispose dopo qualche settimana, comunicandomi di aver scelto Fidenco. Inizialmente era il mio pseudonimo come autore, ma poi quando ho inciso il primo disco con la RCA, scelsi di tenerlo anche come cantante. E posso dire che mi ha portato bene".