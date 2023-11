È morto Michele Cristoforetti, il cantautore e musicista aveva 36 anni Il cantautore Michele Cristoforetti è morto all’età di 36 anni per leucemia. Aveva aperto il mega concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena. Lo scorso 1 novembre dall’ospedale ha pubblicato il suo ultimo album, Esagerato.

A cura di Gaia Martino

Il cantautore Michele Cristoforetti è morto all'età di 36 anni. Malato di leucemia, a fine ottobre si era sottoposto ad un trapianto di midollo osseo. Lo scorso 1 novembre, dall'ospedale, aveva lanciato il suo ultimo album, "Esagerato". Era uno dei più noti musicisti trentini, è morto venerdì a Padova, dove era ricoverato. L'annuncio arrivato con un post su Facebook: "Oggi non è proprio un buongiorno, oggi il mondo non ha la stessa luce, perché da ieri chi brillava non c’è più".

Il lancio dell'album dall'ospedale

Michele Cristoforetti, cantautore trentino, nato ad Avio nel 1987, lottava da alcuni mesi contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i problemi di salute, era riuscito a lanciare il suo ultimo album, Esagerato. Su Facebook lo scorso 1 novembre scriveva:

Non mi aspettavo di pubblicare un album dall'ospedale ma la vita é davvero strana! Questo é un album a cui tengo particolarmente e voglio dedicarlo a voi che mi siete stati vicini durante tutto il mio percorso. Grandi!

Nel 2021, Michele Cristoforetti dedicò il suo singolo "Come stai" a Chico Forti, lanciandolo in contemporanea al rientro in Italia all'ex velista e produttore televisivo. In queste ore, si legge su l'Adige.it, il commento dello zio di Forti, Gianni: "Qualche anno fa, nel segno di Chico, è nata una fortissima amicizia con Michele, che non ha mai mancato occasione di ricordarlo in tutti i suoi concerti. Ha composto la bellissima canzone Come stai: un augurio per quello che doveva essere l'imminente ritorno di Chico in Italia dagli Stati Uniti. Purtroppo se ne è andato prima lui e, con lui, anche una parte di me". Negli ultimi anni Cristoforetti aveva guadagnato notorietà partecipando al Live Box di Casa Sanremo e aprendo i concerto per diversi artisti tra cui Vasco Rossi e i Nomadi. I funerali si terranno martedì 14 novembre a Padova, città nella quale era ricoverato.