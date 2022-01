È morto Meat Loaf: il cantante di Bat out of Hell è scomparso a 74 anni Meat Loaf, cantante e attore americano, è morto all’età di 74 anni. Aveva pubblicato l’album cult “Bat Out of Hell” e recitato in film come Fight Club e Rocky Horror Picture Show.

A cura di Redazione Music

Meat Loaf (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

È morto a 74 anni il cantante e attore americano Meat Loaf, pseudonimo di Marvin (poi Michael) Lee Aday, che diede anche il nome alla band di cui era fondatore. Noto soprattutto per il suo album "Bat out of Hell" del 1977, uno di quelli che hanno segnato la storia del rock mondiale, nonché uno di quelli che ha incassato di più con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Meat Loaf era noto anche per alcune interpretazioni in film come "Fight Club" e "Rocky Horror Picture Show" e presenze in serie come "Monster", "Dr House" e "Glee" tra le altre. A dare la notizia è stata la stessa famiglia scrivendo un post sui social del cantante, sottolineando che come sia morto con a fianco la moglie Deborah e le figlie.

"Annunciamo, con il cuore colmo di dolore, che l'impareggiabile Meat Loaf è morto stanotte con sua moglie Deborah al suo fianco. Le figlie Pearl e Amanda e gli amici intimi sono stati con lui nelle ultime 24 ore – si legge nel post su Facebook in cui si ripercorre velocemente anche la sua carriera -. La sua fantastica carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui ‘Fight Club', ‘Focus', ‘Rocky Horror Picture Show' e ‘Fusi di testa (Wayne's World)'.

Il post poi si sposta anche sul suo album più famoso: "Bat Out of Hell" rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi. Sappiamo quanto sia stato importante per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il sostegno mentre attraversiamo questo momento di dolore, perdendo un artista così stimolante e un uomo fantastico. Vi ringraziamo per la comprensione del nostro bisogno di privacy in questo momento. Dal suo cuore alle vostre anime… non smettere mai di essere rock!". Scritto e composto da Jim Steinman, "Bat Out of Hell" è stato, infatti, uno degli album più venduti nella storia inglese con oltre 14 milioni. Il successo fu così grande che lo stesso produttore Steinman ne produsse un sequel nel 1993 intitolato "Bat Out of Hell II: Back into Hell" che conteneva la hit " I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".