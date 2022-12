È morto Maxi Jazz, il cantante della band Faithless aveva 65 anni Il cantante del gruppo dance Faithless Maxi Jazz è morto all’età di 65 anni venerdì, nella sua casa di Londra. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla band: “Un uomo che ha cambiato le nostre vite in tanti modi”.

A cura di Gaia Martino

Il mondo della musica piange la scomparsa di Maxi Jazz, cantante del gruppo dance Faithless, morto all'età di 65 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla band. Maxwell Fraser, il suo nome all'anagrafe, è morto venerdì 23 dicembre nella sua casa di Londra. Con un post pubblicato su Facebook la band ha salutato il cantante.

Abbiamo il cuore spezzato nel dirvi che Maxi Jazz è morto. Un uomo che ha cambiato le nostre vite in tanti modi, ha dato senso e messaggi giusti alla nostra musica. Era un essere umano gentile, aveva tempo per tutti, una saggezza profonda e universale. È stato un onore e, naturalmente, un vero piacere lavorare con lui. Era un brillante paroliere, un DJ, un buddista, una magnifica presenza scenica, un amante delle auto, un chiacchierone infinito, una bella persona, una bussola morale e un genio.

Il messaggio scritto è firmato da Roll e Sister Bliss, pseudonimo di Ayalah Deborah Bentovim, tastierista, produttrice discografica e disc jockey britannica, l'ex compagna di band.

La carriera di Maxi Jazz

Maxi Jazz era nato il 14 giugno 1957 a Londra. Iniziò la carriera come DJ, è stato il fondatore dei Soul Food Café System, la sua prima band che suonò al seguito di diversi artisti, tra cui i Jamiroquai. Nel 1995 con Sister Bliss, Rollo (vero nome Rowland Constantine O'Malley Armstrong) e Jamie Cotto fondò i Faithless, band artefice di fusione fra l'hip hop e la dance: incisero nel 1996 l'album di debutto, "Reverance". Il loro brano "Insomnia" è uno dei più popolari di tutti i tempi. L'album successivo, "Sunday 8PM" pubblicato nel 1998 fu nominato per il Mercury Music Prize, con il singolo di successo "God Is A DJ" e fece guadagnare al gruppo una nomination per i Brit Award. La band ha inciso otto album fino al 2011, anno in cui ha deciso di sciogliersi. Jazz riunì di nuovo il gruppo dal 2015 al 2016, poi formò il suo, Maxi Jazz & The E-Type Boys. Per i Faithless Jazz fu essenziale, sia per il suo lato performativo dallo stile unico ed irripetibile, che per i testi. Jazz era un membro attivo della Soka Gakkai, la scuola buddhista giapponese.