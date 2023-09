È morto Luciano Rossi, il cantautore che scrisse Se mi lasci non vale e Ammazzate oh! aveva 77 anni Il cantautore Luciano Rossi si è spento a Roma l’8 luglio, la notizia è stata divulgata dalla figlia Ilaria in queste ore.

A cura di Daniela Seclì

Il cantautore Luciano Rossi è morto all'età di 77 anni. Tra i brani da lui scritti Se mi lasci non vale, portato al successo da Julio Iglesias e Ammazzate oh!. Come riporta il Corriere della Sera, l'artista è deceduto a Roma lo scorso 8 luglio, ma la notizia è stata divulgata solo in queste ore dalla figlia Ilaria Rossi.

La carriera di Luciano Rossi

Nato il 5 settembre del 1945 a Roma, iniziò sin da giovanissimo a percorrere i primi passi nel mondo della musica. Terminati gli studi, si dedicò pienamente a quello che poi è diventato il suo lavoro. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto brani di grande successo per altri artisti: la canzone Se mi lasci non vale per Julio Iglesias, Un rapido per Roma interpretata da Rosanna Fratello e Ritornerà cantata da Little Tony, per citarne alcuni. Ma scrisse anche canzoni che poi vennero interpretate da Edoardo Vianello e Wilma Goich, da Ornella Vanoni, da Bobby Solo, da Nicola Di Bari e da Lando Fiorini.

Il successo di Ammazzate oh!

Nel 1974 compose la canzone romanesca Ammazzate oh! che presentò a Un disco per l'estate. Il brano venne eliminato nella prima serata, ma – come spesso accade nella vita – quello che sembrava un insuccesso si trasformò in uno dei suoi brani più rappresentativi. Maurizio Costanzo, infatti, lo apprezzò a tal punto da farne la sigla di Quarto programma, sua trasmissione radiofonica. Luciano Rossi produsse oltre 14 album. Nel corso della sua carriera artistica, realizzò anche alcune colonne sonore, come quella del film "Questo o quello" con Nino Manfredi e Renato Pozzetto. Ma si occupò anche delle sigle di programmi televisivi come Tappeto volante. In particolare, Luciano Rossi era il produttore dell'artista Rita Forte e per lei scrisse la canzone Le donne sono un'altra cosa che diventò poi la sigla conclusiva della trasmissione di Luciano Rispoli.