È morto Lasse Wellander, il chitarrista degli ABBA aveva 70 anni: “Piangiamo la sua tragica scomparsa” È morto Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli Abba aveva 70 anni. A stringersi attorno alla famiglia anche i membri della band, Agnetha Fältskog; Björn Kristian Ulvaeus; Frida Synni Reuss e Benny Andersson.

A cura di Daniela Seclì

Lasse Wellander e gli Abba

È morto Lasse Wellander, lo storico chitarrista degli ABBA aveva 70 anni. La triste notizia è stata annunciata sul profilo Facebook del musicista, ed è stata commentata dalla band svedese sui profili social ufficiali. Agnetha Fältskog; Björn Kristian Ulvaeus; Anni-Frid Synni Reuss (nota a tutti come Frida) e Benny Andersson hanno pubblicato una foto di Lasse Wellander e un messaggio per lui, carico di stima e affetto.

Lasse Wellander, le cause della morte e l'ultimo saluto degli ABBA

Sulla pagina ufficiale di Lasse Wellander è stata annunciata la morte del musicista a causa del cancro: "È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse è morto. Lasse si è recentemente ammalato di un cancro che si è diffuso. Nel giorno di Venerdì Santo è morto, circondato dai suoi cari. Sei stato un musicista fantastico e umile come pochi, ma soprattutto sei stato un marito, padre, fratello, zio e nonno meraviglioso. Gentile, sicuro, premuroso e amorevole…e tanto altro, che non si può descrivere a parole. Un fulcro nella nostra vita, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto".

In un lungo e sentito post pubblicato sui profili social ufficiali, gli ABBA hanno reso omaggio al chitarrista Lasse Wellander. Agnetha Fältskog; Björn Kristian Ulvaeus; Frida Synni Reuss e Benny Andersson hanno evidenziato non solo le qualità umane del musicista, ma anche il contributo fondamentale che, grazie al suo genio e al suo talento, ha dato sia in studio che sul palco alla band:

Lasse era un caro amico, un ragazzo simpatico e un chitarrista superbo. L'importanza del suo contributo creativo nello studio di registrazione e il modo in cui lavorava sul palco facendo rock con la sua chitarra è stato immenso. Piangiamo la sua tragica e prematura morte e ricordiamo le sue gentili parole, il suo senso dell'umorismo, il suo viso sorridente e la genialità musicale dell'uomo che ha svolto un ruolo fondamentale nella storia degli ABBA. Ci mancherai profondamente e non ti dimenticheremo mai. Agnetha, Björn, Frida, Benny

La carriera di Lasse Wellander con gli ABBA

Lasse Wellander, prima di pubblicare diversi album da solista, ha affiancato gli ABBA sia durante gli spettacoli dal vivo, che nelle registrazioni in studio. In particolare, il musicista si è esibito con la band svedese sia nel corso degli anni '70, che nel corso degli anni '80. Vivendo, dunque, insieme a loro, il periodo di massima notorietà. Inoltre, nel 2021, quando gli ABBA hanno registrato l'album che segnava la loro reunion, Lasse Wellander è tornato a suonare per loro.