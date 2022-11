È morto Keith Levine, fondò i Clash e i Public Image Ltd: ha scritto la storia del post punk Il chitarrista e fondatore di Clash e Public Image Ltd Keith Levene è morto a causa di un cancro al fegato.

A cura di Francesco Raiola

Keith Levene (foto via Adam Hammond)

Keith Levene, musicista che ha scritto la Storia della musica britannica e non solo è morto all'età di 65 anni. Chitarrista di fama internazionale, Levene ha fondato i Clash assieme a Mick Jones, lasciando il gruppo prima che questo diventasse una delle band più importanti del punk mondiale, ed è stato anche fondatore dei Public Image Ltd assieme a John Lydon, aka Johnny Rotten, dopo l'esperienza con i Sex Pistols. La notizia della morte è stata data da un amico del musicista, Levene soffriva da tempo di un cancro al fegato e probabilmente è quella la causa della sua scomparsa morte che lascia un vuoto enorme nella scena post punk mondiale.

A lui si deve la formazione di due delle band che hanno segnato la musica mondiale a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. A 18 anni fondò, assieme a Mick Jones e Paul Simonon i Clash, la band che sarebbe diventata uno dei cult della musica inglese e stando a quanto scrive il Guardian fu proprio lui, assieme al manager della band a scegliere Joe Strummer come cantante e questi accettò dopo aver visto un concerto dei Sex Pistols. Levene suonò nei primi concerti della band e contribuì alla nascita delle prime canzoni ma a un certo punto decise di abbandonarla. Fu con i Public Image Ltd, però, che diede un forte contributo alla scena: il musicista creò il nuovo progetto assieme a Lydon che aveva da poco abbandonato i Sex Pistols e a John Wardle conosciuto anche come Jah Wobble: l'esordio fu "Public Image: First Issue" del 1978 ma fu soprattutto con il secondo "Metal Box" che sono entrati nella Storia del Post punk

Stando allo scrittore Adam Hammond, con cui aveva appena concluso la stesura di un libro sui PIL, benché il cancro gli fosse stato diagnosticato due anni fa, la sua morte arriva inaspettata: "Non c'è dubbio che Keith sia stato uno dei chitarristi più innovativi, audaci e influenti di tutti i tempi. Ha cercato di creare un nuovo paradigma nella musica e con John Lydon e Jah Wobble è riuscito a farlo. Il suo lavoro con la chitarra nei nove minuti di Theme, la prima traccia del primo album di PiL, ha definito quale dovrebbe essere la musica alternativa". Nella sua carriera Levene ha anche collaborato con vari gruppi tra cui i Red Hot Chili Peppers, e proprio John Frusciante un giorno definì la sua chitarra "spettacolare".