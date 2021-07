È morto Joey Jordison, il batterista degli Slipknot si è spento nel sonno a 46 anni Joey Jordison è morto. Il batterista, tra i fondatori della band heavy metal Slipknot, è morto lunedì 26 luglio. L’artista aveva 46 anni. A dare l’annuncio la famiglia, che in una breve nota ha chiesto il rispetto della loro privacy in questo momento tanto doloroso. I funerali si terranno in forma privata.

A cura di Daniela Seclì

È morto Joey Jordison. Il batterista fondatore della band heavy metal Slipknot si è spento lunedì 26 luglio all'età di 46 anni, ma la famiglia ha comunicato il decesso solo in queste ore. In una nota, diramata ai media, è stato chiesto il rispetto della privacy dei suoi cari, in questo momento doloroso. Non sono state specificate le cause della morte.

Il batterista è morto nel sonno

Joey Jordison era tra i fondatori degli Slipknot e ha suonato nella banda dal 1995 al 2013. In queste ore, è arrivata completamente inaspettata la notizia della morte. Nella nota diffusa dalla famiglia si legge:

"Siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto pacificamente nel sonno il 26 luglio 2021. Aveva 46 anni. La morte di Joey ci ha lasciato con i cuori vuoti e sentimenti di indescrivibile dolore. Ci rivolgiamo a coloro che conoscevano Joey, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguardava la famiglia e la musica. La famiglia di Joey ha chiesto che amici, fan e media rispettino con comprensione il bisogno di privacy e pace in questo momento incredibilmente difficile".

I funerali si terranno in forma privata

Come evidenziato nella nota, la famiglia di Joey Jordison chiede il rispetto della privacy. I familiari del batterista intendono vivere nel silenzio e lontano dalla luce dei riflettori, questo doloroso momento. Anche il funerale verrà celebrato in forma privata: "La famiglia terrà un servizio funebre privato e chiede ai media e al pubblico di rispettare il loro desiderio”. Nel corso della sua lunga carriera, il batterista ha messo il suo incredibile talento al servizio di numerose realtà musicali. Oltre a suonare negli Slipknot, ha collaborato anche con i Murderdolls e gli Scar the Martyr. Dal 2013 suonava nella band Vimic.