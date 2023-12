È morto Jimmy Villotti, storico chitarrista bolognese: ha collaborato con Paolo Conte e Lucio Dalla È morto a 78 anni Marco Villotti, meglio conosciuto come Jimmy: è stato uno storico chitarrista bolognese, collaborando per 11 anni con Paolo Conte e 5 con Francesco Guccini.

È morto nelle scorse ore Marco Villotti, meglio conosciuto come Jimmy, uno dei chitarristi jazz italiani ad aver collaborato con i migliori autori della musica italiana: da Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Luca Carboni a Ornella Vanoni e Paolo Conte. L'uomo avrebbe compiuto 79 anni domani, il 7 dicembre, ma si è spento nella sua casa nelle scorse ore, come annunciato dalla moglie Natascia. L'uomo, solo un mese fa, aveva accompagnato Vinicio Capossela sul palco del Teatro Duse di Bologna per la tappa emiliana del tour: un lungo applauso prima di abbandonare le scene.

L'inizio di carriera con i Meteors e l'incontro con Paolo Conte

La sua carriera comincia appena 19enne nel gruppo rock dei Meteors: fin dai primi anni 60, dopo esser stati ingaggiati dalla RCA, Villotti diventerà parte della backing band di Gianni Morandi, mentre dopo l'esplosione dei Beatles nel 1965 portò la band in tour con il Beatlesmania: un'opera che racchiudeva le cover dei Beatles tradotte in italiano. Villotti, dopo l'avventura con i Meteors si dedicherà al gruppo rock I Baci e ai Tritons, prima di diventare il chitarrista che accompagnerà per 11 anni Paolo Conte. Tra i due si instaurerà un rapporto profondo, con Paolo Conte che gli dedicherà anche un brano quando il chitarrista lascerà il suo gruppo, dal titolo Jimmy ballando ballando.

L'album solista Jimtonic e il libro Onyricana

Tra il 1988 e il 2004 pubblicherà sette album solisti, dal più famoso Jimtonic all'ultimo Optional: musica soul in trio. Nel frattempo, scopre anche la scrittura e la sua opera più importante è sicuramente Onyricana: il libro del 2019, che avrà anche la prefazione di Francesco Guccini, rappresenta una raccolta di riflessioni dell'autore emiliano. Lungo la sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi cantautori italiani. Ha suonato per Paolo Conte per undici anni, ma anche per Francesco Guccini per cinque anni. Si è esibito invece per un periodo minore con l'altro simbolo di Bologna, Lucio Dalla, per due anni: stesso discorso per Ornella Vanoni.