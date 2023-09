È morto Jack Sonni, il chitarrista dei Dire Straits aveva 68 anni È morto Jack Sonni, il chitarrista dei Dire Straits: “Il nostro amato Jack ha lasciato un vuoto nel nostro cuore e nella nostra anima. Ci mancherai così tanto, ma sarai per sempre con noi”, l’annuncio della band britannica.

A cura di Gaia Martino

Jack Sonni, chitarrista dei Dire Straits, è morto a 68 anni. La causa della morte non è stata rivelata ma lo scorso lunedì era trapelata una notizia che citava alcuni suoi problemi di salute. Era stato annunciato che Sonni non sarebbe stato in grado di suonare ai concerti con la band, la stessa che ha annunciato la scomparsa del collega con un post pubblicato sui profili social, sia su X (ex Twitter) che Facebook, ed anche sul sito del gruppo:

Il nostro amato Jack ha lasciato un vuoto nel nostro cuore e nella nostra anima… Ci mancherai così tanto, ma sarai per sempre con noi.

Tantissimi messaggi di fan e colleghi sono arrivati nelle ultime ore. Tutti hanno voluto ricordare il musicista: "Apprendo con tristezza della morte di Jack Sonni, abbiamo adorato averlo con noi nel tour di Brothers in Arms, bei ricordi. R.I.P. Jack", ha scritto John Illsey con una foto son Sonni e Knopfler in allegato. "È con il cuore pesante che devo comunicare che il mio amico e collega dei Dire Straits ci ha lasciati. Riposa in pace, amigo" le parole del tastierista Alan Clark.

La carriera di Jack Sonni

Jack Sonni, nato in Indiana nel dicembre del 1954, dopo aver studiato al Conservatorio fondò la band The Leisure Class. Mentre lavorava in un negozio di musica, incontrò David e Mark Knopfler, con i quali poi strinse un legame di amicizia. Dopo aver collaborato con i Dire Straits per disco e tour, il musicista statunitense ha lavorato con aziende produttrici di strumenti e accessori musicali e, in seguito, ha intrapreso la carriera di scrittore. Nel 1985 uscì "Brothers In Arms", il quinto album dei Dire Straits diventato il maggior successo commerciale della band britannica, uno degli album più venduti nella storia del rock: vinse un Grammy nel 1986 e un Brit Awards l'anno successivo. Dal disco furono estratti cinque singoli nell'arco di un anno, comprese le hit "Walk Of Life", "Money For Nothing" e la titletrack.