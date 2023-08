È morto il rapper Magoo a 50 anni, il dolore di Timbaland e lo shock di Missy Elliott Il rapper Magoo, all’anagrafe Melvin Barcliff, si è spento a 50 anni. Ancora da chiarire le cause della morte. Sui social, il dolore di Timbaland con cui collaborò a lungo. Missy Elliott: “Sono scioccata”.

A cura di Daniela Seclì

È morto Melvin Barcliff, rapper noto con il nome d'arte Magoo. Aveva 50 anni e nel corso della sua carriera aveva collaborato con artisti del calibro di Missy Elliott e Pharrell Williams, oltre al sodalizio con Timbaland che in queste ore piange la sua morte.

Ancora da accertare le cause della morte

Secondo quanto riporta il New York Times, Magoo è morto a Williamsburg. La moglie, Meco Barcliff, ha fatto sapere che il rapper soffriva di asma e nell'ultima settimana aveva lamentato di non sentirsi bene. Tuttavia, le sue condizioni non erano apparse così gravi da lasciare presagire il tragico esito. Meco Barcliff ha fatto sapere che si sta indagando per chiarire le cause della morte.

Magoo e il ricordo di Timbaland e Missy Elliott

Magoo e Timbaland sono diventati amici quando erano ancora adolescenti. La cornice del loro incontro fu Norfolk, in Virginia. Erano gli anni '90 quando diedero il via a una collaborazione, che portò all'uscita di sei album, tra cui un best of: Welcome to Our World nel 1997; Indecent Proposal nel 2001; Under Construction, Part II nel 2003; The Best of Timbaland and Magoo nel 2004 e Timbaland and Magoo: Present nel 2005. Si dice che fu proprio Magoo a presentare Missy Elliott a Timbaland. Data la lunga collaborazione e la grande amicizia, non sorprende che Timbaland sia rimasto molto colpito dalla notizia della morte di Melvin Barcliff. Su Instagram, l'artista ha pubblicato video e foto che lo ritraggono con Magoo: "Lunga vita a Melvin aka Magoo!!! Tim e Magoo per sempre…riposa in pace mio re", il messaggio accompagnato da emoticon in lacrime. In un altro post, ha spiegato di avere "così tanti ricordi" in compagnia dell'amico e ha deciso di condividerne alcuni con i suoi quattro milioni di follower. Anche Missy Elliott è apparsa sinceramente dispiaciuta per l'accaduto:

