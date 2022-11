È morto il rapper Dium, il 34enne è stato trovato in casa senza vita È morto il rapper veneziano Dium. È stata la madre a rinvenire il corpo del 34enne nella serata del 17 novembre, nella sua abitazione di Portogruaro.

A cura di Ilaria Costabile

È stato trovato nella sua camera da letto senza vita, il giovane rapper veneziano Luca Seidy Dioum, in arte Dium o Nigga Dium, italo senegalese, si divideva tra Padova e Portogruaro, dove viveva. Come raccontato dalla madre che ha rinvenuto il corpo nella serata di ieri, 17 novembre 2022, quando si era recata in camera del figlio per salutarlo, non ha mai ricevuto risposta. Attorno al decesso è stata avviata un'indagine dai carabinieri e non è escluso che nelle prossime ore venga richiesto un esame autoptico.

L'ipotesi di un arresto cardiaco

Le prime ipotesi circa la morte improvvisa del giovane artista, farebbero pensare ad un arresto cardiaco, le cui cause sarebbero però ancora sconosciute. Nonostante la madre abbia chiamato immediatamente l'ambulanza, una volta resasi conto che suo figlio non rispondeva alle sue sollecitazioni, non c'è stato nulla da fare, il 34enne era già deceduto. Solo un'eventuale autopsia, sempre che la procura di Pordenone si decida a chiederla, potrebbe chiarire le cause della morte improvvisa.

La commozione sui social

Intanto la notizia si è diffusa velocemente sui social e il primo a commentare la morte improvvisa di Dium è stato il rapper Nex Cassel, che pubblicando una foto che li ritrae insieme scrive: "Oggi non ho parole". A seguire una sfilza di commenti di altri rapper noti nella scena musicale italiana, con i quali Dium aveva collaborato, tra cuori spezzati e parole di commozione, si leggono i messaggi di Dani Faiv, Nitro, Noyz Narcos, Ensi, DrefGold, Inoki, Rasty Kilo sconcertati dall'accaduto. A loro si aggiunge anche il rapper Tedua, che condividendo un video di Dium scrive: "Ci lascia una leggenda dello street rap italiano".

La carriera di Nigga Dium

Nigga Dium, aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica almeno dieci anni fa, affermandosi nella scena rap con brani che avevano fatto il pieno di stream, come ad esempio "Quale gang" che ha raccolto più di due milioni e mezzo di ascolti. Nella sua carriera aveva avuto modo di lavorare con artisti importanti come Achille Lauro.